Kaštany se hodí do slané i sladké kuchyně. Jak je vybrat i uvařit

Pokud si pochutnáte na kaštanech, zlepšíte si tím údajně i náladu. Kaštany jsou bohaté zejména na vitamíny A, B a C a díky nízkému obsahu cukru si je mohou vychutnat i diabetici. Připisuje se jim i pozitivní vliv na játra a naopak proti ztrátě paměti, psychickým poruchám a stavům úzkosti.



Před pečením naříznout slupku

Pečené kaštany

Konzumují se pouze po tepelné úpravě, neboť čerstvé mají trpkou chuť. Nezapomeňte slupku na každém kaštanu dopředu naříznout na asi 3 cm, jinak mohou kaštany explodovat. Po upečení nebo uvaření je třeba z nich sloupnou tvrdou i tenkou slupku ještě zatepla, později to půjde jen těžko.



„Při výběru nekonzervovaných kaštanů si dejte pozor, abyste vybrali pouze čerstvé tvrdé plody bez děr. Ty nejlepší kousky by měly být v poměru ke své velikosti relativně těžké,“ popisuje Vojtěch Havránek ze společnosti Titbit, která kaštany dodává do českých obchodů. „Když kaštanem zatřesete, neměli byste slyšet dutý zvuk, jelikož to znamená, že plod vysychá,“ dodává.



Jak je skladovat a co z nich uvařit

Na českém trhu se objevují kaštany převážně z Číny a ty jsou určeny ke konzumaci jako pečené. V Číně začíná sklizeň již během září, takže první kontejnery se v České republice, po měsíční cestě na moři, objevují koncem října. Zhruba dva měsíce po sklizni se hladina cukrů ustálí a kaštany dosáhnou té nejlepší chuti. Během transportu jsou skladovány při -1 až -2 °C. Vy je ale skladujte jinak.

„Kaštany skladujte při pokojové teplotě. Určitě je znovu nezamrazujte, mohly by utrpět teplotní šok, a to by se pak podepsalo na jejich kvalitě i chuti,“ uzavírá Havránek.

Nejčastěji se v našich zeměpisných šířkách setkáte s pečenými kaštany. V zahraničí je s oblibou připravují také do nádivek nebo jako přílohu k pečenému masu. Z kaštanů připravíte také skvělé dezerty - skvěle se doplňuje třeba s čokoládou. Do dezertů se také často používá kaštanové pyré, případně kaštanové mouka. Pokud jsme již dostatečně naladili vaše chuťové buňky, můžete vyzkoušet následující kaštanové recepty.



Špaldové rizoto s kaštany, hříbky a šalvějí

Podle receptu Sofie Smith

Ingredience:



200 g špaldových zrnek



25 g sušených hub

3 lžíce olivového oleje

3 šalotky nakrájené najemno

1 česnek nasekaný najemno

100 g vařených kaštanů

2 snítky šalvěje

2 malé skleničky bílého vína

1 litr vývaru

50 g nastrouhaného parmazánu

sůl a pepř dle chuti

Pracovní postup:



Namočte špaldu do studené a sušené houby do teplé vody na asi 20 minut. Sceďte špaldu, vodu z hub také slijte a dejte na stranu. Na pánvi zahřejte olivový olej a rychle osmahněte lístky šalvěje. Vyndejte je a olej dejte stranou. Následně v něm orestujte šalotku, dokud nezprůhlední. Přidejte nasekaný česnek, zamíchejte, přisypte špaldu a promíchejte s olejem. Vlijte bílé víno a míchejte, dokud se neodpaří. Přilijte 1⁄4 vývaru a míchejte, až se tekutina vsákne. Poté přidejte polovinu zbývajícího vývaru a opakujte stejný proces. Nakonec přimíchejte zbývající vývar, dochuťte solí a pepřem a vařte na mírném ohni, dokud není špalda měkká a většina tekutiny absorbovaná. Vmíchejte kaštany, šalvěj a 3⁄4 nastrouhaného parmezánu, zbytkem posypte pokrm a servírujte.

Jednoduché kandované kaštany

Ingredience:

375 g kaštanů

500 g cukru

voda

vanilkový lusk



Pracovní postup:

Všechny kaštany pečlivě nařízněte. Vložte je do hrnce s vodou a dejte vařit. Poté ztlumte žár a nechte kaštany ve vodě asi 10 minut lehce bublat. Když jsou kaštany uvařené, slijte je a ještě zatepla vyloupněte z obou slupek. Vysušte je a nechte je stranou.

Polovinu cukru dejte do 300 ml vody a zahřívejte na mírném ohni za stálého míchání, dokud se cukr nerozpustí. Pak vhoďte do hrnce vanilkový lusk a nechte cukrový sirup přejít varem.

Do cukrového sirupu vhoďte kaštany a nechte je na mírném ohni probublávat 25 až 30 minut.

Mezitím si připravte závěrečnou glazuru rozpuštěním druhé poloviny cukru v rendlíku s asi 150 ml vody. Pomalu zahřívejte a rozpouštějte cukr, nakonec nechte asi 5 minut probublávat a odpařovat vodu. Kaštany vylovte ze sirupu, ve kterém se vařily a odložte je na mřížku. Po jednom je napichujte a namáčejte do hustého cukrového sirupu. Pokud je sirup moc hustý, přilijte do něj trochu toho, ve kterém se kaštany vařily. Namočené kaštany nechte schnout na mřížce na teplém místě asi 10 až 12 hodin. Pak balte do papíru nebo uzavřete do vzduchotěsného obalu.



Pokud byste si chtěli připravit kandované kaštany klasickým způsobem, začněte s tím 4 dny předtím, než je budete potřebovat. Budete potřebovat pouze jeden sirup, ve kterém budete kaštany chvíli vařit, a následně necháte 12 až 25 hodin macerovat. Tento proces budete opakovat asi 4 dny, kaštany by mezitím měly vsáknout veškerý sirup. Poté nechte v troubě na asi 50 až 60 stupňů Celsia vysušit, dokud nebude povrch kaštanů tvrdý.