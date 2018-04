Zapomeňte na krupičku s kakaem. Tyhle vtipné kaše promění vaše ráno

Z její nové kuchařky Vtipné kaše, kde najdete kromě receptů také spoustu zajímavého povídání o ingrediencích, chutích a možnostech přípravy těch nejroztodivnějších kašiček, jsme pro vás vybrali dva slané a jeden sladký vzorek.



Sama autorka přiznává, že k její lásce ke kaším vedla dlouhá a trnitá cesta přes čokoládové sušenky, bagety ze stánku nebo párky v rohlíku.

Do dvaceti let prý nevařila a její tělo jí dávalo spoustu signálů, že by měla se svou životosprávou něco dělat.

Teprve vážnější zdravotní potíže ji však přiměly k větším změnám. Dnes Věře Strnadové kouzlení v kuchyni přináší nejen fyzickou a duševní rovnováhu a nové zdravější chutě, ale také odhodlání inspirovat ostatní. Tak dobrou chuť!

Jáhlová kaše s máslovou dýní a pestem

Ingredience na 3 porce:



500 ml vývaru nebo vody



80 g jáhel



360 g neloupané máslové dýně



4 špetky hořčičného semínka



extra panenský olej (olivový, řepkový nebo slunečnicový)



Na pesto:



několik snítek petrželky



několik koleček pórku



hrst vlašských ořechů



extra panenský olivový olej



sůl



sýr parmazánového typu



2 stroužky česneku



Pracovní postup:

Jáhly vsypeme do hrnku a spaříme je horkou vodou. Poté vodu slijeme a ještě jednou opakujeme. Zbavíme se tím případné hořkosti. Propláchnuté jáhly vložíme do rendlíku, zalijeme je 500 ml vody nebo vývaru a přidáme hořčičná semínka.

Dýni očistíme a nakrájíme na kostičky. Přidáme ji k jáhlám, přivedeme k varu, stáhneme na mírný plamen a vaříme asi 20 minut. Obsah už bude rozvařený, ale v rendlíku bude stále patrná tekutina.

Mezitím v mixéru smícháme všechny suroviny na pesto a umixujeme.

Hotovou jáhlovou kaši můžeme podávat buď nerozmixovanou, anebo vezmeme ponorný mixér a trošku ji v rendlíku rozmixujeme. Podáváme s pestem posypanou sýrem parmazánového typu.



Rýžová kaše kokosová s čokoládou

Ingredience na 2 porce:

500 ml kokosového mléka



120 g rýže pomleté nahrubo (nebo rýžových vloček)



rozvar z datlí dle chuti



2 lžičky kešu krému



40 g 70% čokolády (polovina do kaše a polovina na kaši)



špetka soli



případně sušené chilli vločky a trocha javorového sirupu



Na kešu krém:



20 g kešu ořechů



špetka soli



Na rozvar z datlí:



10 velkých sušených datlí



1 bio citron (není nutno)



Pracovní postup:

Nejdříve si připravíme kešu krém. Ořechy krátce nasucho orestujeme na pánvi se silným dnem. Jakmile se rozvoní a začnou chytat tmavý tón, přendáme je na talíř a necháme vychladnout. Pak je se špetkou soli rozmixujeme. Mixér se bude zahřívat, tak je třeba ho zastavovat a stírat krém ze stěn. Čím déle mixujeme, tím krémovější je konzistence. Můžeme si také krém připravit ve větším množství do zásoby, přendat ho do skleničky a uchovávat v lednici.

Pak se pustíme do rozvaru z datlí. Dáme je do rendlíku a zalijeme vodou tak, aby hladina sahala asi centimetr nad datle. Podle chuti přidáme nastrouhanou kůru z citronu. Přivedeme k varu a necháme pomalu vařit asi 10 minut. V rendlíčku bude ještě asi polovina tekutiny. Necháme zchladnout a rozmixujeme.

Když máme suroviny připravené, můžeme připravit kaši. Do rendlíku dáme kokosové mléko, sůl a nahrubo pomletou rýži nebo rýžové vločky. Za občasného míchání přivedeme k varu, stáhneme plamen a za častého míchání vaříme do zhoustnutí.

Do hotové kaše zamícháme polovinu rozlámané čokolády. Navrch přidáme rozvar z datlí, lžičku kešu krému a také, chcete-li, chilli vločky a javorový sirup.



Tip: Rýže má chladivý účinek a sladkou chuť. Hodí se do teplého počasí, což kokosové mléko také. Protiváhu tvoří zahřívací čokoláda a chilli.



Kaše z bulguru s teffem, lilkem a rajčaty

Ingredience na 2 porce:

100 ml kvalitního bílého vína



80 g bulguru



40 g teffu (zdravé bezlepkové pseudoobiloviny původem z Afriky)



140 g lilku



100 g rajčat



panenský olivový olej



2 lžičky čerstvého nebo 1 lžička sušeného oregana či tymiánu



špetka tmavého třtinového cukru



sůl



čerstvá petrželová nať nebo pažitka



piniová semínka (nemusejí být)



Pracovní postup:

Lilek omyjeme a nakrájíme na kostičky. Na pánvi se silným dnem rozehřejeme olej a krátce na něm lilek orestujeme. Přidáme omytá a nakrájená rajčata a ještě 2 minuty restujeme.

Pak přidáme víno a necháme jej asi minutu odpařit. Bulgur a teff propláchneme vodou a přidáme do pánve.

Přisypeme oregano nebo tymián, špetku cukru a 200 ml vody. Osolíme a přivedeme k varu. Stáhneme plamen a vaříme až do chvíle, kdy se tekutina odpaří. Trvá to 5 až 10 minut.

Hotovou kaši ozdobíme čerstvou petrželkou nebo pažitkou, případně piniovými semínky.



Tip: Skvělá letní kombinace, kterou lehce zvládnete připravit i na cestách v kempu.