Kartářky opravdu věští, pokud si jejich vize správně vyložíte

Věštění, karty, astrologie... Mnozí na ně nedají dopustit, jiní věštce nazývají šarlatány. Je opravdu něco mezi nebem a zemí, nebo jsou tito lidé "jen" velmi dobrými psychology?

Úterý, 9:00, kavárna na Černém Mostě.

Naďa Iždinská během povídání působí vyrovnaně, klidně a zároveň energicky. Přesto se však nemohu zbavit určitého napětí a nervozity. Možná jsem se bála toho, co mi vyvěští... Jak sama ale tvrdí, to, co v kartách vidí, nemusí být definitivní.

"Pokud v kartách vidím něco špatného, člověka na to upozorním. Neznamená to ale, že se to musí stát. Já neříkám: stane se vám to a to a už se to nedá změnit. Já říkám: je možné, že se vám může stát něco špatného. A poradím, na co si dávat pozor," vysvětluje Naďa Iždinská.

"A co smrt, mluvíte o ní při výkladu karet?" ptám se. "Ne, ne," kroutí hlavou věštkyně. "Já ve svých kartách, které jsem si sama nakreslila, kartu smrti vůbec nemám," říká a dodává, že někdy se jí ani smrt neobjeví, protože vykládá maximálně na tři roky dopředu. Pokud tedy přijde mladý člověk, který je zdravý nebo ho (podle osudu) nemá potkat nějaká nehoda, nedozví se, v kolika letech zemře.

"Jak se pozná dobrá kartářka?" zajímá mě, jestli existuje něco, podle čeho se to pozná. "To takhle nejde říct. Já vím o několika, které jsou velmi dobré a osvědčené," říká Naďa Iždinská a pokračuje: "Někteří lidé si koupí karty, naučí se, co které symboly znamenají a chtějí vykládat budoucnost. K tomu ale musíte mít jak vlohy, tak i životní zkušenosti, které prostě třeba ve dvaceti ve třiceti nemáte."

Podle Iždinské je nejlepší reklama ústní reklama. "Nikdy jsem nevyhledávala novináře, aby o mně napsali. Těch pár článků, které dosud vyšly, psali lidé, kteří byli mými klienty. Byli spokojení, a tak o tom napsali." Jak ale říká, nejlepší je doporučení někoho známého.

S přítelem zažijete změnu

Pak se ale dostáváme přímo k věštění. Naďa Iždinská vytáhne ze své dřevěné vykládané skříňky balíček čtvercových karet a dává mi je zamíchat. "Vyložím vám, co vás čeká příští měsíc," říká. Karty mi skoro vypadnou z rukou, jak se mi třesou. Dost mě totiž zajímá, jestli mi řekne něco ohledně vztahů a lásky. Tady řeším zrovna velké dilema.

"Tady vidím, že vás čeká nějaké studium, přednášky, duševní rozvoj," začíná věštit. Netuší, že zároveň studuji vysokou školu, která mi právě v říjnu začíná. Pak se zeptá: "Máte přítele?" Zhluboka se nadechnu, protože nevím, co odpovědět (s přítelem jsme se před měsícem rozešli, ale neustále řešíme, zda se k sobě vrátit), a také jsem chtěla otestovat, jestli to uhodne.

Nestačím ani odpovědět a Naďa Iždinská pokračuje: "Podle karet je tu někdo, kdo vás velmi miluje. Pokud jste vdaná, znamená to, že budete mít šťastné manželství, že se nestane nic zlého. Pokud nejste vdaná a máte jen přítele, může se stát, že příští měsíc dojde k nějaké výraznější změně, jako třeba že spolu začnete bydlet a podobně."

Pokud bych chtěla vědět víc a do delšího období, musela bych se objednat. Podrobnější výklad na delší časové období totiž u Nadi Iždinské trvá déle, než je obvyklé. "Návštěva u mě stojí tisíc korun, ale zase se lidem věnuji třeba hodinu nebo dvě, a ne dvacet minut, jak je u některých věštců zvykem," dodává.

Středa, 15:00, Budějovická

Přicházím o pár minut dřív. Dozvídám se ale od paní, která jde také k Dagmar Kludské, že je vše o půl hodiny posunuto. Ok, půl hodiny mě nezabije, když jsem na návštěvu věštkyně čekala dva a půl měsíce.

Dagmar Kludská očividně nestíhá. Posadíme se a nechá mě zamíchat karty (klasické mariášové) a levou rukou udělat tři hromádky, které pak zpátky spojí. Vyloží a začíná věštit. "Tak tady u vás to nevypadá vůbec špatně. Nevidím tu nic vyloženě negativního," potěší mě.

Pak začne ukazovat na jednotlivé karty. "Tady máte tři srdcové. Vypadá to, jako když je tu někdo, s kým máte velmi silný citový vztah," odhalila mě. "Tady nahoře nad nimi je ale žaludské eso a to značí problémy," dodává. Zeptá se mě ještě na křestní jméno a datum narození a pak spustí vodopád slov.

Dozvídám se, že ač mě trápí různé zdravotní problémy, není to nic vážného a jsou víceméně psychosomatického rázu. Takže bych měla omezit stres a všechno si tak nebrat. Těžko říct, jestli to kartářka vyčetla z karet, nebo odvodila spíš z mého chování, vzhledu a charakteristiky znamení.

Dál jsem se dozvěděla, že školu dodělám, a v zaměstnání budu úspěšná. Když se ptám znovu na lásku a nastíním Kludské situaci, říká mi, že tam je to žaludské eso a že tam podle ní budou stále nějaké problémy. Dodává však, že i přesto je mezi námi něco silného. Protože by ale láska měla přinášet radost a štěstí, a ne trápení, bylo by pro mě lepší vztah ukončit. To ale budu schopná udělat jen v případě, že potkám někoho, kdo mě bude přitahovat ještě víc. Jinak budu pořád nějak vázána na přítele.

Když se zeptám, jestli tedy nyní bývalý přítel bude mým životním partnerem, nedostanu přesnou odpověď. Spíš ne, ale pokud se rozhodnu dát vztahu ještě jednu šanci, do února by se mělo vidět, zda to vydrží, nebo skončí. A pak bych prý měla potkat nějakou velkou lásku.

Mimo to jsou kolem mě minimálně dva muži, kteří by o mě stáli, a potkám prý také nějakého ve středním věku. Uvidíme. Když jsem to vyprávěla kamarádce, která Dagmar Kludskou také navštívila, zjistily jsme, že nám oběma předpověděla skoro totéž. Šťastné manželství, setkání se starším mužem, nějakou cestu, dvě děti...

Pomalu jsem přestávala věřit

Nelíbilo se mi, že spoustu času strávila tím, že mi říkala, jaká jsem. Připadalo mi, že mě tím chce přesvědčit o tom, že je opravdu dobrá. Já se však znám, a tak bych uvítala spíš víc informací o budoucnosti. Nehledě na to, že jsem u Kludské strávila jen necelých 20 minut.

Pomalu jsem přestávala věštbám věřit, ale pak mi zase nešlo do hlavy, že mé mamince Kludská také řekla, že přítel není mým životním partnerem (a to netušila, že jsme příbuzné) a také mě i maminku upozornila na mé možné otěhotnění. Navíc dokázala odhadnout maminčiny zdravotní problémy, na které jsem se ptala.

Čekala jsem, že budu mít po návštěvách kartářek o něco víc jasno, ale je to spíš naopak. Jedna mi říká "je tu někdo, kdo vás opravdu miluje, a dojde k zásadní změně ve vztahu" a druhá tvrdí "není to váš životní partner". Záleží, jak si formulace každé z nich vyložím... Navíc si budu muset počkat aspoň půl roku, jestli se vyplní to, co mi předpověděla Dagmar Kludská...