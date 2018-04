Karolína Peake: Kolegy z vlády už jsem párkrát kamsi poslat musela

Vizitka Karolína Peake se narodila v Praze 10. 10. 1975 v rodině právníka a novinářky, má o 5 let staršího bratra.

Vystudovala gymnázium a práva.

V roce 1999 se provdala za Charlese Peaka, Čechoaustralana, jehož otec pochází z Číny.

Má dva syny (9 a 11 let).

Začínala v komunální politice, v roce 2010 byla za Věci veřejné zvolena do Parlamentu ČR.

Na jaře 2012 založila vlastní stranu Lidem.

Čelila aféře kvůli neúplnému majetkovému přiznání, v němž chyběly příjmy za prodanou vilu a pozemky v Praze-Troji.

Osm dní stála v čele ministerstva obrany.

Je místopředsedkyní vlády.

Miloš Zeman stačil už vaši stranu zkritizovat. Věříte, že splní vaše očekávání?

Nevím. Vzhledem k té kritice doufám, že budu mít brzy příležitost se s ním setkat a vyříkat si některé zjevné rozpory, například v pohledu na výkon poslaneckého mandátu těmi z nás, pro které se bytí ve Věcech veřejných stalo nesnesitelným a chtěli jsme přitom udržet vládu. Vládu, která možná nemá nejlepší skóre u voličů, ale o níž jsem přesvědčena, že je lepší, než by byla vláda ČSSD a KSČM.

Dovedla byste si jednou představit samu sebe jako prezidentku?

O ničem takovém jsem nepřemýšlela, nehledě na to, že bych ani nemohla, protože mi ještě není čtyřicet. Rozhodně na Hrad patří někdo, kdo má daleko delší politickou zkušenost než já. Ovšem už jsem se naučila nikdy nic nevylučovat, ale považovala bych za zpupnost, kdybych o něčem takovém vůbec uvažovala.

Ptám se, protože vaše politická kariéra je poměrně strmá. V roce 2010 jste ministerské křeslo odmítla, ale vloni už jste ho přijala.

Tehdy mi nabízeli křeslo ministryně pro místní rozvoj, ale já jsem se teprve rozkoukávala v Poslanecké sněmovně. Nástup na takto vysokou exekutivní funkci se zdál moc rychlý. Ani po roce a půl se mi do pozice místopředsedkyně vlády moc nechtělo. Naštěstí nešlo o převzetí velkého resortu, ale zodpovědnosti za legislativu a korupční agendu, o niž jsem se už předtím starala v rámci ústavněprávního výboru. Úplně jiný krok bylo pak křeslo ministryně obrany.

To byla obrovská výzva...

"Vy jste se snad zbláznili," byla moje první reakce. Zvažovala jsem funkci dlouho, nechtěla jsem ji vzít jen na okrasu a na pokládání věnců a došla jsem k názoru, že bych za ten rok a půl, který přede mnou byl, zvládla přijmout zákony, které jsou potřeba o vojácích z povolání, nastavit protikorupční opatření nebo zredukovat agendu a byrokracii - s čímž jsem okamžitě po nástupu začala. I přesto, že maminka se mi po mém odvolání přiznala, že po dobu mého úřadování nespala a že se jí pak strašně ulevilo, stejně je mi líto, že tu práci dělat nemůžu.

I mně, laikovi, připadá, že jste se funkce nechopila zrovna diplomaticky.

Měla jsem víc taktizovat, to máte pravdu. Tím, že jsem se takhle rychle rozloučila s prvním náměstkem, jsem zřejmě příliš razantně šlápla do vosího hnízda. Na druhou stranu, když máte před sebou čtyři roky práce, můžete taktizovat, ale když máte před sebou v podstatě rok, protože ten půlrok před volbami už se toho na ministerstvu moc nedělá, tak toho času nemáte nekonečně.

Máte ten stres v politice vůbec zapotřebí?

Zní to jako klišé, ale jsem vlastenec. Záleží mi na tom, jak se veřejné věci okolo mě vyvíjejí, a politika je prostor pro moje společenské angažmá. Už ve škole jsem byla vždycky předsedkyně třídy, mezi matkami na rodičovské dovolené ta, která šla za ostatní jednat s úřady. Nemůžu si pomoct: když si ostatní kolem na něco stěžují, já jsem ta, která se zvedne a jde to zařídit.

Nevěřím, když tvrdíte, že jste v souvislosti s politikou nikdy nebrečela.

Po těch posledních událostech už to pravda není. Ale spíš než z neštěstí, tak z pocitu zmaru a vyčerpání. Po odvolání z ministerstva obrany už jsem byla pomalu rozhodnutá, že v politice skončím.

Co byste dělala?

Pořídila bych si třetí dítě. Manžel byl velmi pro, rád by, abych zase zůstala doma. Zásadní veto kupodivu vznesl můj mladší syn, který trvá i nadále na tom, že chce být nejmladším dítětem. Ale myslím, že bychom ho nakonec umluvili. Protiargumentem bylo i to, že mi bylo v těhotenství vždycky strašně špatně a nejsem ani typ, který by rodil doma na počkání.

Zřejmě jste bojovnice, když jste zůstala.

"To jim mám ten stát nechat, ať si ho rozervou na kousky?" řekla jsem si. "Mám odejít od rozdělané práce, o níž jsem přesvědčená, že je poctivá a správná? A just ne."

Daří se vám skloubit mateřské povinnosti s pracovními?

Největší problém jsou moje vlastní výčitky. Typicky o prázdninách, kdy máte pocit, že byste měla být s rodinou a běhat po horách, a přitom jste v kanceláři. Musím si pokaždé připomenout, kolik let jsem s nimi doma opravdu byla a věnovala se jim naplno. Myslím ale, že je dobře, aby kluci viděli, že máma se uplatní i jinde než jenom sbíráním ponožek a utíráním pusinek. Zatím mám pocit, že jsou hrdí na to, že máma je známá a zatím ne vyloženě nechvalně.

Četla jsem, že na rodičovské jste měla doma navařeno a naklizeno, jak je to dnes?

Vaří manžel, já se snažím ještě o víkendech připravit jedno dvě jídla, aby bylo na další dny. Vaření je pro mě relax. Naše děti milujou knedlíky, takže koupit je, to se u nás považuje za naprosté selhání. A úklid? Neberu ho holt už tak urputně jako dřív.

Jíte knedlíky, počítám, že na pohyb moc času nezbývá, přesto jste štíhlá. Máte štěstí na geny?

To také, ale řekla bych, že jím zároveň méně než většina lidí. Třeba nutellu si domů koupit nemůžu, protože bych ji snědla na posezení. Naštěstí nevydržím jen tak ležet a pohyb vyhledávám.

Myslíte, že se ženy do politiky nehrnou právě proto, že si připouštějí víc povinnosti doma a politika je neefektivní přehlídkou ztraceného času?

Dlouhá jednání a určitá neformální setkání jsou zkrátka součástí politiky, ať se nám to líbí nebo ne. Právě protože mám rodinu a na vysedávání s kolegy v kuřárně či u skleničky nemám čas, přicházím o možnost vyjednat řadu věcí. A asi to budu muset dělat víc.

Začnete kouřit a popíjet?

Začít kouřit by mě nenapadlo. Na střední škole jsem se jednou zahlédla s cigaretou v zrcadle a zjistila jsem, že to ke mně absolutně nejde.

Představuji si vás jako svědomitou, vzornou studentku, kterou prakticky není za co pokárat...

Ano, měla jsem samé jedničky a domácí úkoly si dělala hned po příchodu ze školy. A máte pravdu, na kritiku, nedorozumění, ale i hrubé jednání, či dokonce nadávky si stále zvykám.

Tipuji, že máte problém s kolegy, které je občas nejlepší hlasitě poslat kamsi. Už jste to někdy udělala?

S vyslovováním sprostých slov mám obecně problém, jsem v tom až pruderní, ale holt musíte občas projevit určitou tvrdost. V případě ministerských kolegů jsem to musela udělat už asi třikrát.

Proč ženy nedrží víc spolu? Třeba s poslankyní Kristýnou Kočí jste bojovaly jinými prostředky o totéž, ale nemluvíte spolu...

Já doufám, že toho nemám s Kristýnou Kočí moc společného. Byly jsme v jedné straně, ale vždycky jsem ji považovala za lehce nezralou a afektovanou, ale velmi pracovitou, ale obávám se, že je úplně jiné krevní skupiny než já.

S Kateřinou Klasnovou jste naopak byly kamarádky, ale politika vás rozdělila. Anebo už mezi vámi ledy roztály?

Zdravíme se, ale jinak spolu nemluvíme. Kateřina mi občas pošle esemesku, v níž mi vytkne, co a jak dělám, ale já nemám sílu na to odpovídat. Za co jí však velmi vděčím, že mě naučila nosit podpatky. Bez nich už nedám ani ránu.

Podpatky a strohá elegance je váš styl, ale váš manžel se nechal slyšet, že se těší, kdy si konečně pořídíte něco odvážnějšího.

Teď už to myslím nechce, leda bych v tom seděla doma. Je trochu žárlivý.

Je o 13 let starší, bylo vám 19, když jste se poznali. Co vás na něm zaujalo?

Je to mimořádně pěknej mužskej. Obecně mi imponují dominantní muži, kteří si prosadí svou, ale spolužití pak není úplně jednoduché. V mé rodině totiž o chodu rodiny tradičně rozhodovaly spíš ženy.

Oba jste tedy "velitelé"?

Poslední dobou trošku ano. Zvlášť od té doby, co jsem mu nedovolila mi pomáhat s novou politickou stranou. Je kvůli tomu hluboce uražen.

Zpočátku vás ale velmi podporoval.

K rozhodnutí o založení strany opravdu přispěly naše dlouhé debaty. Chtěl nám pak pomáhat s marketingem, velmi se angažoval, ale já to během pár dnů utnula s tím, že by to nefungovalo. Manžel totiž říká "pomáhat", ale v podstatě myslí, že by mě rád řídil. To je častý problém žen, že se v jejich okolí vždycky najdou nějací muži, kteří mají za to, že ženy nic nezvládnou a musí je někdo řídit. To, že byste se mohla rozhodovat sama, je pro ně z říše pohádek.

A manžel je jeden z nich.

Byla bych mezi mlýnskými kameny. Kolegové by říkali, že je nesnesitelný, a on to samé o nich. Obě strany by měly pravdu a já bych to musela řešit. Stavěli jsme s manželem dům - a to si člověk vyzkouší, zda s tím druhým může pracovat nebo ne - a já si řekla, že ne.

Co se dělo?

Sice se česky domluví, ale jinak mluví anglicky, a když mě neustále nutil, abych té stavební firmě říkala, že je z nich zklamaný a že to dělají špatně a že je to moc drahé, bylo to strašně nepříjemné. I na porodním sále mě nutil, abych porodníkovi říkala, že je nějakej mladej a nemá dost zkušeností a že to bude určitě císařský řez, ať si na mě pěkně narýsuje úsečku, aby to potom moc nepižlal. To jsem pochopila, že kromě výchovy dětí s manželem spolupracovat nechci.

Samá kritika, nespokojenost, dohady. Nechybí vám v životě satisfakce? Dobrý pocit z povedené práce?

Přála bych si, aby se dařilo víc a rychleji, ale občas něco přece vyjde. Za dva roky v parlamentu si můžu na pažbě přece jen udělat pár zářezů za zákony, o kterých si myslím, že jsou velmi dobré a je dobře, že byly prosazeny.

Co vám udělá zaručeně radost?

Jsem dost marnivá na oblečení, ale nejraději si ho vybírám sama. Mám totiž jasnou představu, bohužel výběr je v Česku slabý. Potěší mě, když mohu být o samotě s knížkou nebo na procházce, ráda vyběhnu na Petřín, koukám na Prahu a poslouchám zvony. Kdyby mi někdo chtěl udělat radost, tak asi nejvíc pochvalou, protože můj největší problém jsou pochybnosti, jestli to, co dělám, dělám dobře. Proto mě pozitivní zpětná vazba vždycky velmi potěší.