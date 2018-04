Porod vám dodá sílu a sebevědomí, míní topmodelka Kurková

„Po porodu syna jsem přestala věci řešit. Prostě jsem si řekla: Dobře, tohle jsem já a jsem za to vděčná. Byla jsem si jistá sama sebou. Nejen fyzicky, ale i duševně a psychicky,“ uvedla modelka, která s manželem Archiem Drurym čeká druhé dítě.

„Porod vašeho dítěte a jeho fyzické vytlačení ven vám dodá tolik síly a sebedůvěry. Pokud zvládnu tohle, zvládnu cokoliv a nikdo mi nemůže říct, za co stojím,“ prohlásila Kurková v rozhovoru pro Refinery29.

Díky tomu prý přestala řešit malichernosti a blbosti a uvědomila si, že by možná měla více času trávit s vlastní mámou.

„Opravdu se snažím více mluvit s mámou a být trpělivá, když vám dvacetkrát zavolá: Jak se máš? Jak ti je? Co je nového? Co jsi jedla? Opravdu se snažím, abych měla čas si s ní popovídat, i když je to třeba hodinový telefonát, a řekla jí všechno, co možná není tak důležité. Já si nemyslím, že je to tak důležité, ale ona to ráda slyší a chce to vědět a chce být součástí mého života,“ dodala rodačka z Děčína.