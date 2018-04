Karolína Kurková podporuje kojení: Je to ten největší dar

Modelce se nelíbí, že některé matky přestávají kojit krátce po porodu jen proto, aby neměly povislá ňadra nebo aby mohly co nejdříve začít držet dietu a shazovat přebytečná kila. Dle Karolíny nad kojení není a udělá vše proto, aby mohla svému synovi dopřát mateřské mléko co nejdéle.



„Děkuji za dar kojení. Příroda to věděla už dávno před námi a já věřím, že neexistuje lepší zdroj výživy pro dítě než mateřské mléko. Kojení není jednoduchý proces, a proto se vám všem snažím dodat sílu, abyste to nevzdávaly. Mateřství pro mě bylo výzvou už od začátku a postupem času jsem si každou jeho část zamilovala. Všem ženám, které se rozhodly přijmout takový zázrak, vyjadřuji obdiv. Přála bych si vidět i vaše kojící selfie,“ napsala Karolína Kurková k fotografii, na které kojí svého syna.

Po tomto příspěvku začaly ženy z celého světa Karolíně posílat své fotografie s dětmi během kojení. Všechny ženy chtějí, aby se mnohem více poukazovalo na to, že je kojení pro miminka velmi důležité a není to nic, za co by se měly stydět.

Kojení podporují i další známé tváře. „Nikomu nevadí, když Miley Cyrus ukáže bradavky. Myslím, že lidem nevadí prsa jako sexuální objekt, ale vadí jim, když se ukazují ve funkci, k níž byla stvořena, což je kojení jiného člověka. Je mi to jedno. Budu pokračovat v kojení, možná až do Elizabelliných šesti let,“ prohlásila například herečka Alyssa Milano pro ETonline. Během kojení se nechaly zvěčnit i modelky Natalia Vodianová, Gisele Bündchenová nebo Miranda Kerrová .