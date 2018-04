Kurková obhajuje kojení: Je to přirozené, tak jsme byly stvořeny

„Všichni jste se narodili matce, a ta matka vás krmila. Není to o tom, že bychom dělaly něco špatného, děláme něco krásného. Dáváme život, kojíme děti, tak jsme byly stvořeny,“ řekla modelka v rozhovoru pro Style Code Live.

Fotku se synem, na níž je decentně vidět její ňadro, zveřejnila v rámci kampaně „breastfeedingselfie“ na podporu kojení.

„Myslím, že jsem to udělala docela diskrétním způsobem. Nebylo to, že bych říkala: ‚Tady jsem! Podívejte se na mě a všichni to dělejte.‘ Je to přirozené,“ míní rodačka z Děčína.

„Byla jsem ráda, že můžu podpořit ženy, které možná sedí doma, a chtěly by jít ven a dělat tyto věci, ale kojit je pro ně příliš těžké, protože přestože jste normální, musíte se skrývat. Myslím, že je to krásná věc, pokud to můžete udělat,“ dodala.

Kurková se podruhé stala maminkou loni v listopadu a celé jméno jejího syna zní Noah Lee Drury-Kurkova. S manželem, bývalým profesionálním vojákem Archiem Drurym, má také syna Tobina Jacka (6). Dvojice se vzala v roce 2009.