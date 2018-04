Zkuste nové vánoční cukroví: bezlepkové sušenky ze Sardinie

Mandlové sušenky

Dvanáctihodinové vysychání není omyl, ale absolutní nezbytnost, aby sušenky byly nádherně popraskané. Křupavé jsou ale jen svrchu, uvnitř očekávejte vláčnou slast.

Co potřebujete:

170 g oloupaných mandlí (ideálně 160 g normálních, 10 g hořkých)

140 g moučkového cukru

1 bílek

špetka soli

1 lžička nastrouhané citronové kůry

1 lžička vanilkové esence

krupicový cukr na obalení

celé mandle na ozdobu

Postup:

1. Mandle nasypte spolu s polovinou cukru do elektrického mlýnku a namelte je do hladké moučky. Bílek našlehejte se špetkou soli do polotuha. Pak k němu přisypte zbylý cukr a šlehejte do lesklé, středně pevné hmoty. Přimíchejte do ní citronovou kůru a vanilkovou esenci a nakonec i mleté mandle s cukrem.

2. Do větší misky si nalijte ledovou vodu, namáčejte si v ní ruce a z hmoty odebírejte a tvořte koule velikosti vlašského ořechu. Každou vždy obalte v krupicovém cukru a pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem.

3. Nakonec doprostřed každé sušenky zapíchněte mandli – sušenky se tím malinko zploští. Nechte 12 hodin vyschnout při pokojové teplotě.

4. Teprve potom pečte asi 10 minut v troubě vyhřáté na 180°C.

Pusinky

Pusinky dělám určitě třicetkrát do roka. Syn Hugo si je drobí do šlehačky, přimíchá maliny a kakao a září štěstím. Absolutním štěstím.

Co potřebujete:

4 bílky

70 g krupicového cukru

1 citron, kůra jemně nastrouhaná

240 g cukru moučka

70 g hrubě namletých mandlí

bílé, barvené a stříbrné cukrářské zdobení

Postup:

1. Z bílků ušlehejte tuhý sníh – nejprve bílky šlehejte samotné, když se vytvoří hustá pěna, přidejte krupicový cukr a došlehejte dotuha. Opatrně vmíchejte jemně nastrouhanou citronovou kůru a poté i moučkový cukr a nad párou šlehejte dokud není směs lesklá.

2. Rychle vmíchejte mandle, směs přendejte do cukrářského sáčku se širší řezanou ozdobnou trubičkou a na plech vyložený pečicím papírem tvořte pusinky.

3. Posypte cukrářským zdobením a sušte při 100°C asi 1 hodinu. Upečené pusinky poznáte tak, že se snadno odlepí od pečicího papíru.