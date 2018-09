Ohon

Polodlouhé bílé vlasy v elegantním culíku nosí slavný návrhář už neuvěřitelných 42 let. „Když už jsem byl hodně unavený z módy, začal jsem si mé vlnité vlasy vázat do culíku. Bylo to v roce 1976. Byl to tak jednoduchý účes, že jsem u toho už zůstal,“ svěřil se magazínu Vogue s tím, že nemá rád gely a podobné přípravky na vlasy. Jediné, na co si opravdu potrpí, je suchý šampon ve formě bílého pudru, který vlasům dodává ten správný odstín. Jeho oblíbenou značkou je Klorane.