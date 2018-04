Karkulčina bábovka, sekyrková polévka. Překvapte jídly z pohádek

Houstičky Císařova pekaře

Příprava: 100 minut + pečení 20 minut

Pro 4 osoby

* 1,5 lžičky sušeného droždí

* 300 ml mléka

* 1 lžička cukru krupice

* 1 lžička soli

* 1 a 1/2 lžíce rozpuštěného másla

* 500 g hladké mouky

* 1 vejce

* kmín

* hrubozrnná sůl

1. Připravíme si kvásek z droždí, vlažného mléka a cukru.

2. Vzešlý kvásek promícháme s máslem a osolenou moukou a vypracujeme těsto, které necháme vykynout asi hodinu.

3. Těsto rozválíme na pomoučněném vále, nakrájíme na pruhy, které zpracujeme na válečky a z těch zapleteme houstičky. Pomašlujeme je rozšlehaným vejcem, posypeme kmínem a hrubou solí.

4. Troubu předehřejeme na 200 °C. Houstičky necháme ještě na plechu pokrytém pečicím papírem vykynout asi 15 až 20 minut a pak pečeme 20 minut dozlatova.

Karkulčina bábovka

Příprava: 30 minut + pečení 60 minut

Pro 4 osoby

* 450 g hrubé mouky

* 1 prášek do pečiva

* 5 velkých vajec

* 1 vanilkový cukr

* 300 g cukru krupice

* 180 g másla

* 250 ml plnotučného mléka

1. Formu na bábovku vymažeme tukem a vysypeme trochou hrubé mouky. Troubu předehřejeme na 180 °C.

2. Mouku přesejeme a promícháme s práškem do pečiva.

3. Z bílků a vanilkového cukru ušleháme tuhý sníh.

4. Žloutky šleháme s cukrem do pěny, přidáme máslo, mléko a jemně přimícháme sníh a mouku.

5. Těsto nalijeme do formy a pečeme ve vyhřáté troubě. Po hodině vyzkoušíme špejlí, jestli je těsto upečené, a případně necháme bábovku ještě dojít.

NÁŠ TIP Bábovku ozdobte polevou z 200 g moučkového cukru, 3 lžic malinového sirupu a 1 lžíce horké vody.

Jiříkův had

Příprava: 30 minut + pečení 30 minut

Pro 4 osoby

* 2 vejce

* kousek pórku

* 400 g listového těsta

* 200 g šunky

* 100 g anglické slaniny

* 250 g lučiny

* sůl, pepř

* 2 kuličky nového koření nebo jalovce, hřebíčky

* ředkvičky

1. Jedno vejce uvaříme natvrdo, druhé rozšleháme vidličkou.

Pórek nakrájíme na tenká kolečka.

2. Listové těsto si rozdělíme na dvě části, obě vyválíme na delší obdélníky. Na větším pruhu pečicího papíru oba obdélníky spojíme.

3. Dlouhý plát těsta poklademe střídavě plátky šunky a anglické slaniny, na jeden konec hada položíme polovinu vejce jako hlavu, šunku posypeme rozdrobenou lučinou, nasekaným pórkem a zbylým nasekaným uvařeným vejcem. Osolíme, opepříme a svineme do závinu. Hada stočíme, přitiskneme na hlavu oči a pomažeme rozšlehaným vejcem. 3

4. Troubu předehřejeme na 200 °C. Hada na pečicím papíře přeneseme na plech, přebytečný papír odstřihneme a pečeme dozlatova 25-30 minut.

5. Z ředkvičky seřízneme část slupky a uděláme z ní hadí jazyk.

NÁŠ TIP Rozšlehané vajíčko rozdělte, obarvěte různým potravinářským barvivem a nechte děti hada pomalovat jako zmiji nebo užovku. Naplnit hada můžete také špenátem, česnekem a jinými druhy sýra.

Buchty hloupého Honzy

Příprava: 90 minut + pečení 30-35 minut

Pro 4 osoby

* 250 ml mléka

* 1 kostka droždí

* 2 lžíce cukru krystal

* 2 žloutky

* 500 g hladké nebo polohrubé mouky

* 120 g másla

* špetka soli

* povidla

1. Z trochy ohřátého mléka, rozdrobeného droždí a cukru uděláme kvásek.

2. Kvásek promícháme s mlékem, žloutky, moukou, polovinou rozpuštěného másla a solí. Vypracujeme těsto, které necháme alespoň hodinu kynout.

3. Troubu předehřejeme na 180 °C. Plech vymažeme částí másla. Vykynuté těsto rozprostřeme na pomoučněný vál, rozkrájíme na čtverce, na každý čtverec dáme lžíci povidel a těsto spojíme.

4. Buchty ukládáme na plech spojem dolů, potíráme je rozpuštěným máslem, aby se neslepily, a necháme je ještě asi 15 minut kynout na plechu.

5. Pečeme ve vyhřáté troubě, po deseti minutách teplotu snížíme o deset stupňů a dopékáme dalších 20-25 minut.

NÁŠ TIP Náplň z 250 g tvarohu, 1 žloutku, 2 lžic moučkového cukru, 1 vanilkového cukru a 2 lžic rozinek.

Kaše Hrnečku, vař!

Příprava: 5 minut + vaření 8-10 minut

Pro 4 osoby

* 1 l mléka

* špetka soli

* 1 lžíce cukru krupice

* 120 g krupice

* 1 lžíce másla

1. Mléko osolíme a osladíme, přivedeme k varu.

2. Do vroucího mléka malým pramínkem přisypáváme krupici a za stálého míchání povaříme asi 8 minut do zhoustnutí.

3. Kaši můžeme případně naředit trochou horkého mléka.

4. Do kaše přimícháme máslo a rozdělíme do talířů.

NÁŠ TIP * Podáváme ozdobenou plátkem másla, skořicí nebo kakaem a cukrem.

* Vyzkoušejte i jiné obdoby krupicové kaše, jako je pohanková, ovesná, jáhlová.

* Při zdobení kaše se meze nekladou, kromě klasického kakaa ji můžete podávat se sušeným ovocem, lentilkami, ořechy, čokoládou...

* Kaše dnes seženete i v instantní formě, jejich příprava vám nezabere víc než pět minut.

Povidla Křemílka a Vochomůrky

Příprava: 12 hodin / vaření 3 hodiny

Pro 4 osoby

* 5 kg švestek

* 100 ml octa

* 100 ml rumu

1. Vyzrálé švestky omyjeme, odstraníme pecky a umeleme nebo rozmixujeme.

2. Umleté švestky rozmícháme s octem a necháme přes noc v chladu.

3. Troubu předehřejeme na 100 °C, umleté švestky přelijeme na pekáč a bez míchání necháme směs v troubě probublávat 3-4 hodiny. Povidla by měla být tužší a padat z vařečky v kusech.

4. Do povidel přimícháme rum a naplníme jimi čisté, suché nahřáté sklenice, které uzavřeme a obrátíme dnem vzhůru.

Pomazánka Dr. Voštěpa

Příprava: 15 minut + chlazení 1 hodina

Pro 4 osoby

* 100 g tvarůžků

* 1 jarní cibulka

* 250 g smetanového sýra Buko

* 2 lžíce zakysané smetany

* sůl

* mletý kmín

* pažitka

1. Tvarůžky nastrouháme na hrubém struhadle. Cibulku omyjeme a nahrubo nasekáme.

2. Smetanový sýr utřeme se zakysanou smetanou, solí a mletým kmínem.

3. Ochucený sýr promícháme s nastrouhanými tvarůžky, s nasekanou jarní cibulkou a necháme alespoň hodinu odležet v chladničce.

4. Pomazánku mažeme na čerstvý křupavý chléb a posypeme nakrájenou čerstvou pažitkou.

Já, koblížek

Příprava: 90 minut + smažení 10 minut

Na asi 20 koblih

* 30 g droždí

* 50 g cukru krupice

* 500 g hladké mouky

* 250 ml mléka

* 50 g másla

* 5 žloutků

* 2 lžíce rumu

* sůl

* 1 lžička nastrouhané citronové kůry

* 1 sklenička marmelády

* olej

* moučkový cukr

1. Droždí rozdrobíme nebo utřeme se lžící cukru, lžící mouky, trochou mléka a necháme vzejít kvásek.

2. Změklé máslo utřeme se zbytkem cukru, přimícháme žloutky, kvásek, rum, sůl, citronovou kůru, mouku a mléko a zpracujeme na hladké těsto.

3. Těsto necháme hodinu vykynout a na pomoučněném vále je rozválíme na centimetr silnou placku, ze které pomoučněnou sklenicí vykrajujeme kolečka.

4. Středy poloviny koleček poklademe lžičkou marmelády, zakryjeme druhou polovinou a okraje spojíme. Koblihy necháme kynout 15 minut.

5. Smažíme v horkém oleji dozlatova po obou stranách asi 4 -6 minut.

Sekyrová polévka

Příprava: 15 minut / vaření 2 hodiny

Pro 4 osoby

* 250 g uzeného masa

* 1,5 l vody

* sůl

* 4 kuličky nového koření

* 4 kuličky pepře

* 1 bobkový list

* 1 cibule

* 1 lžíce oleje

* 100 g krup

* 1 mrkev

* 1 malá petržel

* kousek celeru

* 1 stroužek česneku

* čerstvá pažitka

1. Opláchnuté uzené maso dáme do osolené vody, přidáme koření, celou oloupanou cibuli a vaříme doměkka.

2. Na rozpáleném oleji osmahneme kroupy zalijeme je studenou vodou a uvaříme je.

3. Vývar přecedíme, přidáme do něj na kousky nakrájenou zeleninu a vaříme, dokud není zelenina měkká.

4. Do hotové polévky přidáme scezené uvařené kroupy, nakrájené uzené maso, dochutíme solí, utřeným česnekem, nasekanou pažitkou nebo petrželkou.