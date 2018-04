Kari brání tloustnutí. Stačí špetka do každého jídla

Kari je směs až pětadvaceti druhů různých koření, výraznou žlutou barvu a jedinečnou chuť mu ve všech modifikacích dodává kurkuma, někdy zvaná jako japonský šafrán. A právě kurkuma, používaná ve většině indických jídel, obsahuje aktivní složku, která by mohla pomoci lidem v nekonečném boji s nadváhou.

Stačí přidat špetku

Nejnovější vědecké výzkumy z Tuftské university v Bostonu dokazují, že jídlo, které obsahuje kurkumu, vede k menšímu nabírání na váze než stejné jídlo s navlas stejnými ingrediencemi, ale bez přídavku žlutého prášku. Podle amerických vědců by tedy stačilo přisypat špetku kari koření do běžného jídla a člověk přibere méně než obvykle.





Pod názvem kurkumin se skrývá chemická sloučenina na rostlinné bázi, která se vyznačuje výrazně žlutou až oranžovou barvou a získává se extrakcí z oddenků rostlin druhu kurkuma.



V potravinářství se používá jako přírodní barvivo označené kódem E 100 a tělo ho snadno vstřebává.



Najdeme ho především v konzervovaných výrobcích, v hořčici, worcesterské omáčce a hlavně ve směsi kari koření.

Odborníci z Bostonu totiž zjistili, že kurkumin potlačuje nárůst tukových buněk u myší a lidských buněčných kultur. Velmi efektní při výzkumu bylo přidání kurkumy do pokrmu s vyšším obsahem tuku, což dokazuje, že by žluté koření mohlo účinně bojovat proti obezitě. V praxi to vypadá tak, že složka kurkumin zabraňuje formování nových krevních cév, které napomáhají rozšiřovat tukovou tkáň a jsou příčinou tloustnutí.

"Přibírání na váze je výsledek růstu a zvětšení tukového tkáně, což se nemůže stát, dokud se nevytvoří nové krevní cévy. Tento proces je známý jako angiogeneze a jde o proces novotvorby krevních kapilár," vysvětluje vědec Mohsen Meydani.

"Na základě našich údajů se domníváme, že kurkumin potlačuje angiogenezní aktivitu v tukové tkáni myší krmených stravou s vysokým obsahem tuku. Dalším krokem samozřejmě bude vykonat klinické testy na lidech," dodává vědec.

Žlutý medicínský zázrak

Kurkumin je už dlouho objektem zájmu vědců z celého světa a zdá se, že jde opravdu o zázračnou látku. Kromě výše zmíněných pozitivních účinků v boji s nadváhou byly dokázány jeho příznivé schopnosti při léčbě rakoviny kůže, Alzheimerovy choroby, artritidy a osteoporózy.

Je to také výborný antioxidant, má vynikající protizánětlivé účinky a snižuje hladinu cholesterolu. Hojně je též používán v lidovém léčitelství při poporodních bolestech a zástavě menstruace, při poruchách zažívání a zevně se aplikuje jako zásyp na různé lišeje a kožní poranění.

Dokonce funguje i jako repelent proti mravencům. Vypadá to tedy, že ochutit si občas jídlo exotickým kari kořením nemůže být na škodu.