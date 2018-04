Karel Zich na předvánoční shon nenadává

"Vůbec nenadávám na předvánoční shon a blázinec. Také proto, že jej prožívaly, i když asi v jiné míře, všechny generace před námi. Někdo vždycky musel zamést chalupu a dát dohromady hospodářství. A za to byl odměněn svátky vánočními, což je věc, která je zcela výjimečná v celém roce, a proto se i já na Vánoce velice těším," řekl Karel Zich.

"Čas kolem svátků vánočních mi evokuje atmosféru, se kterou se vracím do dětství a jež je nádherná a jedinečná. Snad jenom člověka mrzí, že onen klid a mír v duši šíříme kolem sebe jenom jednou v roce. Možná by si lidé mohli udělat tu pohodu v duši i během roku. Pak by určitě bylo méně agrese a konfliktů, které vidíme všude kolem sebe," pokračuje zpěvák.

K pohodě mezi lidmi zcela jistě přispívají i písničky Karla Zicha a skupiny Spirituál kvintet. "Písničky, které zpíváme, nemají snad znak agresivity a provokování, ale na druhou stranu si myslím, že je celá řada mých kolegů a jiných kapel, které to dělají také, a proto je senzační, že už v našem oboru existuje pestrý trh, kde má možnost se uplatnit každý, a jestli má publika více nebo méně, to už je dané kvalitou toho, co produkujeme. Je dobře, že toto už nikdo neorganizuje a nereguluje."

Karla Zicha čeká v nejbližší době několik adventních koncertů, na které se nesmírně těší. "Všechno souvisí s tím, že jsem mezi lidmi. Buď jsem s těmi, které mám rád, anebo jsou to nová setkání, jež mi umožňují zase si trošku ověřit, že v této chaotické, agresivní době plné konfliktů je podle mě stále většina lidí slušných a neagresivních, kteří na sebe jenom neupozorňují.

Jsem strašně rád, že mám možnost se s nimi potkat například právě při adventních koncertech. To je krásná práce. Stejně jako se rádi scházíme v tomto čase nad deskou, kterou dodělávám se Spirituál kvintetem. Navíc, až se s tím vypořádám, chci už začít připravovat první materiály na svoji sólovou desku. Poslední jsem vydal před dvěma lety, což je už dost dlouhá doba. Takže práce je dost, je radostná a soukromí do ní netahám."