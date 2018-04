Karel Svoboda Vánoce neslaví

"Neslavíme doma Vánoce, protože od doby, kdy jsme přišli o dítě, jsme nepřátelé Vánoc. Vůbec nechci před těmito svátky vyvolávat špatnou náladu, ale Vánoce se nás netýkají."

Každý rok proto Karel Svoboda jezdí co nejdál od domova a vrací se až v lednu. "Jezdíme každý rok jinam k moři za teplem. Vyhřejeme si tam kosti, vypláchneme hlavu a plni sil se vracíme zpátky. Vánoce jsou pro děti, nejsou pro dospělé," svěřil se.

Do důchodu se nechystá

Za čtyřicet let práce napsal Karel Svoboda stovky hitů, stovky melodií k filmům a dva muzikály, na které přišly dohromady tři miliony lidí. Kdyby se stal zubařem, jak si to původně přál, nebyl by Dracula a Monte Cristo, Karel Gott by nezpíval Lady Carneval ani Včelku Máju. To jen pro příklad. Vždyť už se prodalo přes deset milionů jeho desek.

"Do důchodu se v žádném případě nechystám. V Berlíně spolupracuji na přípravě muzikálu Naschmarkt, který míří směle do Vídně, vedle toho připravuji muzikál Dracula v Basileji a v Gdaňsku," řekl Karel Svoboda, který před několika týdny právě z přepracovanosti zkolaboval.