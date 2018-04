Jste v pátém měsíci. Jak se daří miminku?

Zatím vše vypadá krásně, i přesto, že k tomu máme celkem bojové podmínky. Na jednu stranu jsem na nás pyšná, jak to spolu dobře zvládáme, jsme s dcerou takové bojovnice. Na druhou stranu bych nám už konečně ráda dopřála i pár klidných měsíců. Minimálně malá si to opravdu zaslouží.

Lilia Khousnoutdinová v pěti číslech 29: Narodila se 17. června 1988 do tatarské rodiny v ruském Magnitogorsku, vystudovala Oxford a LSE. 4: Pracuje jako ceremonialistka, podnikatelka, vede nadační fond, přednáší, navrhuje šaty a šperky a vydala čtyři knihy. 2: Před dvěma lety poznala Karla Janečka. On měl s manželkou Mariem Mhadhbi půlročního syna a ona s britským manželem syna čtyřletého. 5: Před 5 měsíci uzavřela s Janečkem buddhistický sňatek a od té chvíle čekají dceru. 1: Je zastánkyní svobodné volby ve všem, včetně partnerských vztahů.

Takže už víte, že čekáte dceru?

Nevím, jen to cítím, ale ráda svým pocitům důvěřuju.

Už pro ni máte jméno?

Ano, dokonce tři. První jméno Isabella mělo krásný příběh. Napadlo mě v den početí, přesně, jak se občas říká, že dítě našeptá svoje jméno matce. A když jsem se potom později ptala svého syna Lea, jak bychom miminko měli pojmenovat, řekl mi úplně to samé jméno. To už jsem nemohla nevzít vážně. Mimochodem i Leo rovnou řekl holčičí jméno. Taky mu přišlo jasné, že čekáme sestřičku.

Co myslíte těmi bojovými podmínkami?

Měli jsme před Vánoci velmi náročné období a nebylo to lehké pro nikoho. Nebýt toho, že Karel náš vztah prozradil veřejnosti, mohli jsme si všichni tu mediální pozornost ušetřit a řešit si svoje tragédie v soukromí.

Zní to, jako byste toho litovala.

Nelituju toho, že čekám dítě a že to dítě bylo počaté z obrovské lásky. To vím, tomu věřím a to už nikdo nezmění. Že bych chtěla vychovávat dítě ve společném domově s jeho otcem, to je určitě pravda, a kdybych věděla, že se nebudu moct o něj tak opřít, jak bych potřebovala, asi bych do toho nešla.

Rozešli jste se?

Vztah budeme mít vždycky, otázka je, jaký. Uvidíme. Teď nemám sílu to řešit. Čekám dítě a musím se starat o sebe a svůj klid, nemůžu žít v nestabilním prostředí, kde nevím, co bude zítra a jaké drama zase nastane. Než to, to raději klidné nic.

Takhle jste to asi neplánovala.

Plánovali jsme to jinak, ale s realitou nemá cenu se hádat. Můžu přijmout to, co je, nebo můžu jít proti tomu, nesouhlasit s tím a bude to jen pro všechny kolem a hlavně pro mě horší. To nechci.

Jen pár měsíců poté, co jste se v Bhútánu vzali buddhistickým obřadem?

Ano, ale od té doby se stalo hodně překvapení, která nikdo z nás nemohl čekat.

Jaké?

Třeba neplánované těhotenství Mariem a jeho ukončení, což vneslo mezi nás všechny celkem radikální dramata. Ale nechci o tom víc mluvit.

NEVĚDĚLA JSEM, KDO TO JE!

Jak jste se s Karlem Janečkem seznámili?

Potkali jsme se před dvěma lety, kdy nás dala dohromady práce našich nadačních fondů. Já často žiju a pracuju v Bhútánu, který, jak známo, měří hrubé domácí štěstí. A spolu s agenturou STEM jsme udělali upravenou verzi toho výzkumu a změřili míru štěstí v Česku. Měli jsme v pražské Lucerně dvě konference a Karel na obou z nich přednášel. Do té doby jsem ho neznala.

Vážně ne?

Vůbec jsem netušila, kdo to je, a když to dneska vidím zpětně, jsem ráda, že všechno, co o něm vím, mi vyprávěl on sám. My jsme si na té první konferenci povídali celý oběd a já si myslela, že to je jeden z těch koučů nebo lifestylových poradců, kterých tam bylo víc. Ani jsem nevěděla, jak se jmenuje. Až o několik měsíců později se mi spojila jeho tvář s jeho nadací, která nás podporovala. Tehdy mi došly souvislosti. Rozhodující bylo, když mi poslal svůj politický projekt a mě coby politoložku nadchl jeho návrh změny volebního systému.

On vás sbalil na volební systém!

Dá se to tak říct. Ale moment, který považuju za začátek našeho milostného vztahu, nastal až na koncertě kapely Vesna, kde jsem měla vystoupení v duchu slovanských archetypů. Tančila jsem inscenaci slovanské bohyně a zpětně říkám, že právě ta bohyně nás dala dohromady. Pokud byl nějaký okamžik, kdy se Karel zamiloval, tak to bylo ten večer.

Nebyli jste oba v té době šťastní ve svých manželstvích s malými dětmi?

Nemůžu mluvit za Karla, ale já jsem rozhodně byla v jednom z nejšťastnějších bodů svého manželství, i když mému synovi už je šest. Ale kdyby náš vztah byl založený jen na šílené vášni, tak bych kvůli tomu svůj život neměnila, protože vášeň není nic neobvyklého a nemusí trvat.

Co tam bylo ještě?

Víra, že spolu dokážeme vytvořit něco víc. Začali jsme se potkávat skrz potřebu uskutečnit společenské změny a brzy spolu i přednášeli. Přišlo nám tehdy, že když my dva se spojíme, dokážeme změnit svět. Proto jsme se pro vztah rozhodli i navzdory tomu, že jsme věděli, že to bude složité. Pro mě navíc v tom, že jsem se kvůli tomu začala stěhovat zpátky do Česka, kde už jsem dávno permanentně nežila.

Kde jste žila?

Hlavně v Londýně. I když mám francouzský pas, můj manžel je Angličan. Dokud pracoval v armádě, často měnil místa svých misí, takže jsme žili například i v Dillí a v Tunisu. Taky hodně času trávím v Bhútánu.

Budete se rozvádět, nebo zůstanete vdaná?

S manželem jsme se dohodli, že naše manželství právně ukončíme. Rozhodně to tak má být už kvůli dítěti, které čekám s jiným mužem. I když to samozřejmě nebrání tomu, abychom i dnes měli pořád moc hezký vztah.

Jak jste to dokázali?

Jednoduché to nebylo. V našem rozchodu byla bolest, máme se pořád hodně rádi a jsme si blízcí. Odpoutat se od milenecké roviny a zvyknout si na nový způsob fungování je proces. Ale když svého manžela vidím teď, s radostí pozoruju, jak moc mu ten rozchod prospěl. Je to daleko úžasnější muž, než jaký by byl, kdybychom spolu zůstali. A to byl vždycky hodně výjimečný. Velké životní změny přinášejí do života impuls a z toho impulsu se dá hodně vytěžit. Jemu se to podařilo.

Váš manžel je voják?

Byl důstojníkem britské armády a velel jednotce motorizované pěchoty. Potkali jsme se na studiích politologie na univerzitě v Oxfordu. Vedl mise v Afghánistánu, na Falklandách, v Kanadě. Po odchodu z armády pracuje jako politický a ekonomický poradce stabilizace poválečných a jinak nestabilních zón třeba v Libyi, Afghánistánu, Alžíru a Tunisu. Jinak je to ale čistokrevný Brit, co zná svůj rodokmen do jedenáctého století.

Potkali se s Karlem Janečkem?

Ještě ne. Časem to bude hodně zajímavé, protože je držitelem tří vyznamenání v Oxfordu a je to asi nejchytřejší člověk, kterého znám. Věřím, že si budou rozumět, ale ještě to chce chvíli počkat, až budou v neutrálním emočním klimatu.

ÚCTA VŮČI DÍTĚTI

Říkala jste, že jste se spolu rozhodli mít dítě i navzdory komplikacím. Co bylo složité?

Byli jsme oba ve sňatku s někým jiným. To samo o sobě je pro každý začínající vztah, ať je sebevíc hluboký a upřímný, velká komplikace. Řekli jsme si na začátku, že každý z nás má povinnost vyřešit stávající manželství co nejvíc harmonickým způsobem. Troufnu si říct, že mně se to podařilo o něco dřív a lépe.

Karel Janeček do porodu vašeho dítěte rozvedený nebude?

Byla to naše původní domluva a věřím, že měl i podanou žádost o rozvod. Jestli to i splní, to se teprve ukáže.

Jste smířená i s tím, že se nerozvede a zůstanete s dítětem sama?

Je to jedna z možností dalšího vývoje. Můj život jde dál. Mám práci, kterou miluju, a kolem sebe ženy, se kterými tvořím. Na tom žádný muž nic nezmění.

Stále oba vyznáváte polyamorii, tedy několik souběžných vztahů?

Z určitého pohledu ano. Oba dva jsme se potýkali s tím, že spousta našich předchozích partnerů s tím měla problém. Já jsem stejně jako Karel zkoušela polyamorii dlouho před tím, než jsme se poznali. Byla pro mě velká úleva potkat konečně někoho, kdo to chápal a koho to neohrožovalo.

Co musí být splněno, aby polyamorie fungovala?

Základem je radikální pravdivost. Pravda za všech okolností, ať je jakákoliv. A pak s tím samozřejmě musí souhlasit oba dva. Klíčové je dodržování pravidel, které si dva dohodnou.

Jaká jsou ta pravidla?

Dodržování dohod. Ty si musí každý daný pár pro sebe stanovit sám.

Patří do těch dohod i případné vedlejší milenecké vztahy během těhotenství?

Ne. Pokud je nějaké období ve vztahu, kdy podle mě není otevřenost vhodná, je to právě období kolem narození dítěte. Můj vnitřní limit je období těhotenství a devět měsíců po porodu.

U sebe, nebo u pana Janečka?

U obou. Moje pravidlo, které nevnucuju nikomu jinému, je, že pokud bych já měla během těhotenství s někým spát, tak jedině s otcem toho dítěte. Je to pro mě základní úcta vůči dítěti. Děje se něco velkého a to období je velice křehké. Pracovala jsem i jako dula v předporodní přípravě i poporodní péči, takže vím, jak náročné to období pro všechny je.

Jak jste se vlastně rozhodli mít spolu dítě?

Ten impuls mít spolu dítě přišel pro nás oba nečekaně a ve stejnou dobu, jen Karel to vyslovil jako první. Naše dítě bylo počaté chtěně a vědomě, a to mě moc těší.

Vy víte, kdy jste otěhotněla?

Naprosto přesně. Bylo to na jeden jediný pokus a až po naší buddhistické svatbě. Chtěli jsme to udělat opravdu speciální, a proto jsme spolu odjeli do Bhútánu, prošli fyzickým detoxem a prosili v chrámech o požehnání. Podařilo se nám to v den, který byl podle buddhistického kalendáře velmi příznivý, a na místě, kam jsme se původně vůbec neměli dostat - v nejposvátnějším místě Bhútánu. Bylo to celé tak nádherné, že nemám pochyb, že to tak mělo být.

Jak vás Karel Janeček požádal o ruku?

Já to tedy řeknu. Požádal mě dvakrát. Nejdřív tak spontánně po jedné krásné noci, kterou jsme nestrávili sami. Po ránu mě Karel, pro mě nepochopitelně, požádal o ruku přímo na tom starém gauči u mé kamarádky.

Co jste mu na to řekla?

„Budu dělat, že jsem to neslyšela, tohle ignoruju a teď jdi a udělej to správně!“

A jak to pak udělal správně?

V Bhútánu v Tygřím hnízdě, kde je chrám klíčového páru buddhismu. Ten den jsme šli náročný trek a oba jsme na vrcholu u oltáře Yeshe Tsogyal cítili, že to je ono - to správné místo a dokonalý čas.

Jak jste se mohli vzít, když jste oba právně sezdaní jinde?

Je to spirituální obřad, nikoliv právní závazek. Chtěli jsme, aby naše dítě bylo počato až po svatbě a z hlediska buddhismu jsme obřadně propojení jako manželé. Určitě bychom bývali rádi měli možnost náš vztah oslavit i v rámci naší komunity, za svědectví našich rodin a přátel.

Je ta buddhistická svatba pro vás stejně závazná?

Já byla už v životě vdaná právně i rituálně, ale nikdy ne oboje najednou. S manželem jsme sice právně svoji dlouho, ale nikdy jsme neměli žádný rituál a vzali jsme se víceméně pragmaticky kvůli armádě a kvůli synovi - prostě smlouva se státem. Pracuju také jako ceremonialistka a hloubkou i symbolikou obřadů se přímo zabývám. Pro mě osobně je spirituální obřad důležitější než svatba na radnici, ale chápu, že právní svatba má v dnešní společnosti velkou roli.

Chtěli jste se s Karlem Janečkem vzít i právně?

Na to zatím nemáme odpověď. Zkoumáme způsoby, co všechno lze v rámci české legislativy ošetřit smlouvami, aniž bychom museli uzavírat klasické manželství. My ani jeden nemáme koncept právního manželství moc rádi. Já už vůbec, protože jsem psala magisterskou práci, jak ošklivou historii právní institut manželství má. Kdybych si mohla vybrat a kdyby z toho neplynulo občas nezbytné uznání od státu, nejraději bych do něj ani nevstupovala.

V čem je manželství nezbytné?

Pro mě třeba v tom, že anglická legislativa umožňuje získat dítěti občanství po otci, pouze pokud jsou rodiče sezdaní. Nebo že jsme mohli oficiálně spolu bydlet na vojenské základně, což jen u partnerů nepřipadalo v úvahu.

A v čem má manželství tu ošklivou historii?

Manželství bylo vždycky pro ženu dost omezujícím institutem, který jí sebral hodně práv a do velké míry i nezávislost. To je symbolicky znázorněno ztrátou rodného příjmení. Jasně je to vidět i na tom, že i v některých evropských zemích přestalo až v devadesátých letech právně platit, že pokud ženu znásilní manžel, není to trestný čin. Jistým způsobem se po svatbě stávala majetkem manžela.

Jakého původu je vaše příjmení?

Tatarského. Má rodina je původem z Kazaně, hlavního města Tatarstánu. U nás se to podařilo tak, že se příjmení dědilo přes ženy po mateřské linii, takže já nosím příjmení babičky. A velmi doufám, že dcera, kterou teď čekám, ho ponese dál. Syn má příjmení obou rodičů, a tak mi to přijde správné.

VIDEO: Karel Janeček: Klidně budu mít 12 dětí



ŽENY CHTĚJÍ VE VZTAHU VOLNOST

Pořádáte semináře pro ženy, pracujete s ženami. Je větší počet žen, kterým by polyamorie vyhovovala, nebo těch, které by ji nesnesly?

Z mé zkušenosti je to tak, že pokud jsme si ve vztahu schopni dát pocit výjimečnosti a bezpečí, tak je otevřený vztah možný. Zažila jsem spoustu žen, které by si přály mít bezpečný prostor, ve kterém můžou občas experimentovat, aniž by si musely zničit rodinu. A spoustu takových, které nesly velké zranění z partnerových vedlejších vztahů. Ale to nebyla polyamorie, to byla nevěra.

Jaký je v tom rozdíl?

Pro mě je nevěra lež. A pro lež mám nulovou toleranci. Ale když to není lež, tak to není ani nevěra. To ale znamená, že na otevřenosti se musíme nejdřív oboustranně domluvit.

Chcete mi říct, že vás nijak nezasáhne, když má váš manžel vedlejší vztahy?

Pro mě bolest vzniká z porušení dohod, ze lhaní, ze zničené důvěry i z toho, že člověk, který nevěru odhalí, nemá volbu, protože se ocitl v situaci, kterou si nevybral. Věřím, že otevřené vztahy jsou mnohem zajímavější a poctivější než nevěra. Je to důstojnější cesta ukojit touhu či pocit, které nedokážeme překonat, než se schovávat po hotelech nebo s esemeskami na záchodě.

Je podle vás monogamie vůbec možná?

Určitě! V pravdivém monogamním vztahu s tím správným člověkem lze najít úplně všechno. Ale nemyslím si, že je dobré se do monogamie nutit, pokud to tak necítím zevnitř. Právě z toho totiž potom vznikají následné lži a bolest.

Než jste potkala Karla Janečka, nežila jste v Praze. Kde budete s miminkem žít?

Ještě to nemám rozhodnuté, budu žít tam, kde mi bude nejlíp. Karel by chtěl, abychom mu s dcerou byly co nejblíž, ale vím, že pokud mi v tom nebude dobře, nebude to dobře pro nikoho, takže to ještě zvažuju.

Na to, jak dramaticky se vaše situace změnila od doby, kdy jste s Karlem Janečkem podstoupili buddhistický obřad svatby, působíte velmi vyrovnaně a klidně. Kde čerpáte svoji sílu?

Ze svých podpůrných ženských vztahů. To napětí a dramata bych zdaleka nezvládala tak dobře, kdybych kolem sebe neměla svoje ženské přítelkyně. Teď vidím, jak důležité v životě ženy je budovat si svoji síť sester. Díky té síti umím spoustu věcí líp přijmout, některé naopak můžu nepřijmout, jiné odložit a probrat. Pokud bych byla odkázaná na muže jako hlavní zdroj mé emoční opory, už bych se dávno zhroutila.

Jak to?

Život ženu naučí, že nemůže od muže očekávat to, co nám říkají pohádky - že jsou silní, rozhodní a zachrání nás z každých nesnází. I já jsem dřív od svého muže očekávala zázraky. Jenže pak přijdou obtížné životní situace a ženy se často přesvědčí, že to jsou ony, kdo drží a jsou ty silnější. Zdroje opory musíme mít rozložené a hluboké pochopení, empatie a sounáležitost jsou zpravidla schopné poskytnout jen ženy. V naší společnosti jsou ženy učené mezi sebou soutěžit, aby si tím muži udržovali svoji dominanci. Ale soutěžení je nesmysl, to nikam nevede. Ženy jsou vždycky nejsilnější, když drží spolu.