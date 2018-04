Karel Gott slaví Valentýna každý den

Stálice české populární hudby zpěvák Karel Gott oslavuje lásku téměř denně. "Proti svatému Valentýnovi nic nemám, ale oslavovat lásku pouze jednou do roka, to pokládám za zvláštní. Valentýna tedy neslavím. Využívám totiž k oslavě lásky každé příležitosti, která se naskytne," prozradil Karel Gott. O lásce Karel Gott tvrdí, že je to něco tak krásného a výjimečného, co nelze stručně komentovat. "To je téma nejen na velký rozhovor, ale na obsáhlou knihu. O lásce nelze mluvit stručně," prohlásil zpěvák.