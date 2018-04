Kardiolog málem zemřel na infarkt

Chtěl se věnovat dětem s vrozenou srdeční vadou. Takových je sice jen pár set ročně, ale bez týmu specialistů by nepřežily.

"Největší kapacity v oboru tehdy říkaly: To je k ničemu, operovat srdce dětem, to je práce pro patology," vzpomíná.

Dnes je kardiocentrum českým rodinným stříbrem. "To, že umíme díky síti okresních dětských kardiologů zachytit srdeční vady dětí včas a pak je operovat, je celosvětově jedinečný systém. Dokonce se mu v cizině říká Bohemian study," říká Šamánek.

Paradoxní je, že sám žil desítky let s vrozenou srdeční vadou, aniž to tušil, a málem na ni i zemřel.

"To mi loni v prosinci skončil nabitý týden, vracel jsem se domů a říkal si: tak, teď už se budu jen těšit na Vánoce. A dostal jsem infarkt. Jel jsem do špitálu a tam jsem zůstal až do února," popisuje.

"Nechtěl jsem tomu věřit. Nekouřím, sportuji, cholesterol v pořádku, tlak taky.

Ale ukázalo se, že mám tu nejběžnější vrozenou srdeční vadu, jakou jsem sám stokrát operoval u dětí," směje se, ač má za sebou tři vážné operace.

Šéfování kardiocentra už sice vzdal, ale plány ne. "Teď pracuji na prevenci srdečně-cévních nemocí v dětském věku," říká jeden z nejváženějších lékařů v zemi.