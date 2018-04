Kardiaci, v horku hodně pijte!

Kardiaci by neměli konzumovat těžká jídla, jejichž trávení odčerpává krev z životně důležitých orgánů.

Pokud řídí auto, měli by na delší cestě dělat pravidelné přestávky, protože se unaví rychleji než zdraví řidiči. Nikdy by se neměli ochlazovat naráz, například skokem do studené vody. Mohlo by to vyvolat stažení cév a prudké zvýšení krevního tlaku nebo i srdeční zástavu.

Pokud chtějí kardiaci zvelebovat rodinný dům či chalupu, mohou dělat menší opravy nebo pracovat na zahradě. Vhodné pro ně není zvedání břemen, kopáčské práce a práce s rukama nahoře, která je jednou z nejnamáhavějších.

Vhodnými sporty pro kardiaky je například turistika, jogging, rekreační plavání, jízda na kole, tenis, stolní tenis, sportovní rybaření. Uškodit by jim neměla ani jízda na kanoi či kajaku. Adrenalinové sporty rozhodně Niederle kardiakům nedoporučuje. Do nadmořské výšky nad 3000 metrů by měli vyjet lanovkou. Ve vysokých horách je totiž nižší tlak vzduchu a lidé s nemocným srdcem se na něj hůře adaptují.

Při vysokých letních teplotách se rozšiřují cévy především na kůži, což umožňuje vyzařování tepelné energie z organismu. Rozšíření cév a zmenšení objemu krve při úbytku tekutiny z organismu způsobují pokles krevního tlaku.

Srdce se pokles snaží kompenzovat zvýšením objemu přečerpané krve, zvyšuje se síla kontrakce srdečního svalu a také frekvence pulzů. Srdce kardiaků však nedokáže zvýšit svůj výkon tím, že by se silněji stahovala svalovina.

Namísto toho se snaží udržet objem přečerpané krve co nejrychlejší činností. Při zrychlené činnosti srdce a poklesu krevního tlaku však klesá průtok krve věnčitými tepnami. Srdce tak může začít trpět nedostatečným přívodem kyslíku.

Kardiakům nepomohou preventivně zvýšené dávky léků. Pouze před očekávanou výraznou fyzickou námahou by mohli užít dávku rychle účinkujícího nitrátu, který sníží srdeční práci a zvýší průtok krve. Horko je nebezpečné i pro pacienty s vysokým krevním tlakem. Další vzestup tlaku představuje zvýšené rizika mozkového krvácení nebo i srdečního selhání.