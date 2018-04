Karcinom bohužel nemá moc příznaků

Proto je velmi důležité pečovat o své zdraví, sledovat své tělo a především pravidelně podstupovat zdravotní vyšetření.

Jste-li starší padesáti let, měli byste nejméně jednou za dva roky (raději ale každý rok) požádat lékaře o test na okultní krvácení.

Pokud patříte do rizikové skupiny (viz. rizikové faktory), věková hranice se posouvá minimálně na 40 let. A pokud se chcete o svém zdraví ujistit, můžete i ve dvaceti. Test lze koupit v lékárně a včetně zpracování od lékaře jej pořídíte kolem sta korun.

Některé symptomy, které vám mohou naznačit, že něco není v pořádku:

• Změny v trávení a vyměšování

Zácpy, průjmy nebo neschopnost udržet stolici jsou většinou znakem jiných, lehčích onemocnění trávicího traktu. Mohou ale být také znakem rakoviny tlustého střeva.

• Krev ve stolici

Krev ve stolici je mnohem závažnější problém a řadí se mezi hlavní příznaky rakoviny tlustého střeva a konečníku. Rozhodně ale okamžitě neznamená rakovinu. Může se jednat o projev například hemeroidů, vředů nebo různých zánětů. Navíc některé potraviny obsahující hodně železa, červená řepa a další mohou stolici zbarvit do ruda. Zásadně platí, že jakmile pozorujete na stolici krev, je nutné neodkladně navštívit lékaře.

• Neobjasněná chudokrevnost

Chudokrevnost je způsobena úbytkem červených krvinek v krvi. Pokud jste chudokrevní, budete se velmi pravděpodobně cítit unavení a líní. Pravděpodobně se nejedná o rakovinu, je ale třeba vše konzultovat s lékaři a podstoupit potřebná vyšetření.

• Neobvyklá bolest střevního traktu, plynatost

• Výrazný úbytek váhy nezpůsobený vnějšími vlivy

• Vyčerpanost

• Časté zvracení

Pokud pociťujete tyto příznaky (nebo kterýkoli z nich) nebo na svém těle pozorujete jiné abnormality, je nutné co nejdříve navštívit lékaře a nechat se vyšetřit. Včasné odhalení rakoviny nejen usnadní její léčbu, ale také výrazně zvýší naději na úplné vyléčení.