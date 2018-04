Kapři ve Vltavě přežijí, říkají rybáři

"Není to natolik rozšířené, aby se to dalo považovat za vánoční zvyk, spíš bych to nazval rodící se zvyklostí. Začalo se to rozšiřovat až po druhé světové válce, a to především v Praze," řekl ředitel Regionálního muzea v Jílovém u Prahy Otakar Vorel. Přesto nevylučuje, že se to ve velkých městech může stát tradicí. "V rodinách si darování života rybě většinou vynutí děti. Může to však mít i spojitost se starým vánočním zvykem, kdy se hospodyně dělila o štědrovku se zvířectvem ve chlévě," dodal Vorel.

Kuriózní jsou případy, kdy chalupáři vypustí vánočního kapra do bazénku na zahradě, později přikoupí další a nakonec bazén slouží výhradně rybám. V Praze však tuto možnost má jen málokdo a nejčastějším místem, kde lidé ryby vracejí do Vltavy, je náplavka na Kampě. S tím, jak se rozmáhá vypouštění šupináčů zpátky do vody, sílí i obavy některých lidí, zda pražská vltavská voda je pro kapry tou nejvhodnější.

Pracovníci třeboňského rybářství, kteří v hlavním městě prodávají kapry na vánoční stůl, se domnívají, že ve Vltavě ryba rychle umře. Podle nich je lepší vypustit kapry do rybníků. S tím však pražští rybáři naprosto nesouhlasí. Jednatel pražského rybářského svazu Zdeněk Mužík míní, že kaprům vráceným do vody se ve Vltavě bude líbit víc než v rybníku. "V řece je dost potravy, navíc je oteplená kaskádou přehrad, takže se v ní teplota udržuje okolo deseti stupňů. Není tudíž tak studená jako ostatní řeky a rybníky, v nichž je teplota vody kolem nuly," konstatoval Mužík.

Problém podle něj spočívá v tom, že pokud je ryba poraněná, potlučená, přidušená nebo má odřený sliz, tak přežít nemůže nikde. "Když je ale v dobré kondici, nemusejí se lidé obávat, že ji vhozením do vody zabijí." Vypouštět ryby do rybníků by se Mužík bál. "Jednak je tam méně kyslíku, jednak se většinou ryba popálí o led a většinou se už nevzpamatuje."

Mužík řekl, že kapři jsou ve Vltavě odjakživa. Jen pražský rybářský svaz jich vysazuje každoročně patnáct tisíc. "Než vznikly koncem osmdesátých let sádky v Lahovicích, všechny ryby se do Prahy vozily do haltýřů ponořených do Vltavy a odtud se teprve rozvážely. A to byla řeka v podstatně horším stavu než dnes. Občas nějaká ryba uplavala a rybáři pak měli úlovky na Štědrý den i na Silvestra."

Pražští rybáři tvrdí, že kvalita vltavské vody se v posledním desetiletí značně zlepšila. Dokazuje to i výskyt pstruhů u Zbraslavi nebo pod Trojou. Horší situace je však již za trojskou čistírnou odpadních vod.