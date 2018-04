Kapr třikrát jinak a další rybí recepty

Pstruh po mlynářsku s mandlemi

Příprava: 10 minut + vaření 10-15 minut

Pro 4 osoby

• 4 menší vykuchaní pstruzi

• 4 lžičky citronové šťávy

• sůl

• 1 hrnek hladké mouky

• 1 lžička sladké papriky

• olej

• 4 lžíce másla

• hrst mandlových lupínků

1. Pstruhy omyjeme a dobře osušíme.

2. Pokapeme je citronovou šťávou zevnitř i zvenku a osolíme.

3. Hladkou mouku promícháme se sladkou paprikou a pstruhy v ní obalíme.

4. Na pánvi rozehřejeme olej a pstruhy na něm opečeme 5-7 minut po každé straně.

5. Na menší pánvi rozehřejeme máslo a mandlové lupínky na něm dozlatova opečeme.

6. Hotové pstruhy přelijeme máslem s mandlemi a podáváme nejlépe s vařenými novými bramborami a čerstvou nasekanou petrželkou.

Rybí karbanátky

Příprava: 60 minut + smažení 30 minut

Pro 4-6 osob

• 2 housky

• 200 ml mléka

• 1 kg rybího masa (např. stažený vykoštěný kapr)

• sůl

• pepř

• sladká paprika

• 4 vejce

• 4 lžíce nasekané čerstvé petrželky

• strouhanka

• hladká mouka

1. Housky nakrájíme na plátky, zalijeme je teplým mlékem a necháme je nasáknout.

2. Omyté rybí maso nakrájíme na kostky a umeleme je nebo rozmixujeme.

3. Housku vymačkáme, přidáme do mletého masa, ochutíme solí, pepřem, sladkou paprikou, přidáme 2 vejce, nasekanou petrželku a promícháme. Směs na karbanátky můžeme zahustit trochou strouhanky a necháme ji odležet půl hodiny v chladu.

4. Vytvarujeme karbanátky, obalíme je v hladké mouce, rozšlehaných zbylých vejcích a strouhance a smažíme je ve vyšší vrstvě oleje dozlatova.

Kapr na modro

Příprava: 30 minut + vaření 45 minut

Pro 4 osoby

• 4 porce kapra s kůží - nejlépe hladký bez šupin

• 200 ml octa

• sůl

• 1 cibule

• 1 mrkev

• 1 malá petržel

• 1/4 celeru

• 1 cibule

• 4 kuličky černého pepře

• 4 kuličky nového koření

• 1 bobkový list

• 2 lžíce kaparů

• 100 g másla

1. Porce kapra položíme na mísu kůží dolů a zalijeme vřelým octem se solí, necháme odležet.

2. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kolečka, zeleninu očistíme a pokrájíme na plátky.

3. Zeleninu a koření zalijeme studenou vodou, osolíme a uvaříme doměkka.

4. Zeleninu i s vývarem přelijeme do širšího hrnce, vložíme do něj porce kapra s octem tak, aby kůže byla nahoře, nepotopená do vývaru. Přisypeme kapary.

5. Na mírném plameni necháme kapra pomalu táhnout - nevaříme prudkým varem - asi 15 minut do změknutí.

6. Hotového kapra podáváme zalitého rozpuštěným máslem.

Perkelt z kapra

Příprava: 30 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

• 4 porce kapra

• sůl

• 1 cibule

• 3 papriky

• 3 velká rajčata

• 3 lžíce másla nebo sádla

• sladká paprika

• 1 lžíce rajského protlaku

• 250 ml zeleninového vývaru (nemusí být)

1. Porce kapra omyjeme, osušíme, osolíme a necháme odležet.

2. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky. Papriky a rajčata omyjeme, papriky zbavíme stopek a jádřinců, pokrájíme na nudličky, rajčata rozpůlíme a nakrájíme na plátky.

3. V hrnci rozehřejeme máslo, porce kapra na něm z obou stran opečeme a odložíme na talíř.

4. Do zbylého tuku nasypeme cibuli, orestujeme ji, zaprášíme sladkou paprikou, přidáme pokrájenou zeleninu, rajský protlak, porce kapra, podlijeme vývarem nebo vodou, zakryjeme pokličkou a podusíme na mírném ohni asi 15–20 minut.

Smažený kapr

Příprava: 40 minut + smažení 15-20 minut

Pro 4 osoby

• 4 porce kapra

• sůl

• strouhanka

• čerstvá petržel

• tymián (nebo bazalka, rozmarýn či kopr)

• 2 velká vejce

• 1 lžíce mléka

1. Omyté porce kapra osušíme, osolíme a necháme odležet.

2. Strouhanku promícháme s nasekanou petrželkou a tymiánem.

3. Vejce prošleháme s trochou soli a mlékem.

4. Porce kapra obalíme v hladké mouce, přebytečnou mouku oklepeme, protáhneme vejci a obalíme ve strouhance.

5. Smažíme ve vyšší vrstvě rozehřátého oleje dozlatova.