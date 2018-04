Kapka naděje je velkou šancí pro nemocné děti

"Ministerstvo zdravotnictví tuto jednotku deset let žádným způsobem nefinancuje a zatím není naděje, že by se něco mělo změnit. Pokud by jednotku postihla provozní havárie, musela by být bez náhrady uzavřena," vysvětlila Svobodová.Nadační fond podle jeho ředitele a dětského onkologa Pavla Bočka osloví občany i bohaté firmy, umělce a sportovce, aby na pomoc nemocným dětem přispěli. "Bude to test sociálního cítění této společnosti po jedenácti letech," poznamenal.Vedoucí lékař transplantační jednotky Petr Sedláček řekl, že první transplantaci provedli lékaři v Motole v listopadu 1989. V současnosti zde takovouto operací podstoupí přes dvacet pacientů ročně; v 70 procentech jsou to děti trpící leukémií, zbytek děti s vrozenými vadami metabolismu a poruchami imunity a krvetvorby."Není dobře, že operujeme v nevyhovujících podmínkách, ale nemohu jako lékař rodičům říci, že zrovna jejich dítě nebudeme transplantovat," poznamenal.První akcí nadačního fondu, jíž zahájí sbírku, bude 20. prosince benefiční vánoční koncert v Branickém divadle.Souběžně s Kapkou naděje sbírá prostředky pro Motol občanské sdružení Život dětem. "V celostátní sbírce nazvané Srdíčkový den jsme od občanů dostali 3,5 miliónu korun; nejvyšší darovaná bankovka byla dvoutisícovka. Sbírka v Poslanecké sněmovně vynesla 12.110 korun, prodáno bylo 264 srdíček, přičemž osm poslanců dalo jen po pětikoruně," řekla předsedkyně sdružení Maria Křepelková.Občané mohou přispět na konto Kapky naděje 419400003/0300, nebo na konto Života dětem 80291329/0800.