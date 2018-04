Kanec si rozumí se šípky i zelím. Báječné kančí ragú i roláda

Následující i mnohé další skvělé recepty ze zvěřiny můžete ochutnat za jednotnou cenu na festivalu Restu Na divoko v restauracích v Praze, Číčovicích, Olomouci a Mnichově Hradišti.

Kančí roláda s nádivkou, zeleninou a bramborovou plackou

Podle receptu šéfkuchaře Farmy Ptýrov





Suroviny na 10 porcí:

2 kg kančí kýty nebo hřbetu

10 ks bílého pečiva

2 vejce

sůl

pepř

50 g petržele hladkolisté

1 kg kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)

Na bramborové placky:

1,5 kg brambor

100 až 200 g polohrubé mouky

2 vejce

0,2 cl oleje

sůl

pepř

případně česnek

Na polití:



demi-glace (můžete koupit hotovou nebo doma připravit tažením vývaru z telecích kostí po dobu 24 h)

šípky



Postup:

Kančí kýtu nebo hřbet okořeníme a naklepeme. Dobře naklepané naplníme žemlovou nádivkou s bylinkami. Maso zamotáme a ve folii pečeme (ideálně ve vodní lázni) spolu s kořenovou zeleninou.

Z uvařených brambor si uděláme těsto na placky a dochutíme dle libosti (sůl, česnek, pepř) a pomalu do zlatova pečeme malé placky.

Doprostřed talíře vyskládáme placky, na ně máslovou kořenovou zeleninu a k tomu šikmý řez rolády (usazené na výšku). Maso přelijeme demi-glace a čerstvými šípky a podáváme.

Kančí ragú na červeném víně s perníkovým knedlíčkem

podle receptu šéfkuchaře restaurace Kudy Kam

Suroviny na 10 porcí:

1500 g kančí kýty

300 g vepřového sádla

500 g mrkve

500 g celeru

300 g cibule

100 g rajčatového protlaku

1l červeného suchého vína

divoké koření

divoké brusinky

sůl

přírodní cukr

Perníkové knedlíky:

1 kg den starého pečiva

200 g perníku na strouhání

sůl

muškátový oříšek

10 vajec

0,7 l mléka

250 g másla

Postup:

Kančí kýtu očistíme a nakrájíme na tenké nudličky, osolíme. V rendlíku rozpálíme vepřové sádlo a vložíme nahrubo nastrouhanou kořenovou zeleninu a restujeme dohněda, v půlce restování přidáme najemno nasekanou cibulku, rajčatový protlak a divoké koření.

Do orestované zeleniny vložíme připravenou kančí kýtu a opečeme společně se zeleninou. Když se maso lehce zatáhne, podlijeme 1/2 červeného vína, přiklopíme pokličkou.

Maso pustí vlastní šťávu a již nemusíme přidávat žádné chemické přísady. Po chvilce maso odklopíme, promícháme, lehce osolíme, vyzkoušíme tvrdost masa, přilijeme 1/2 červeného vína, promícháme a opět přiklopíme a dusíme do poloměkka. Když je maso poloměkké, dochutíme solí a brusinkami a případně přírodním cukrem.

Omáčku včetně masa necháme chvilku provařit, ať se spojí chutě a omáčka se trochu zredukuje. Poté stáhneme z ohně a dáme vychladit. Maso mezitím v teplé omáčce krásně dojde.

Perníkové knedlíky:

Den staré pečivo nakrájíme na menší kostičky, máslo rozpustíme a smícháme s kostkami pečiva. Do mléka vyklepneme všechny vejce, přidáme muškátový oříšek, vše zamícháme dohromady, připravíme šišky knedlíků, zabalíme do folie a vaříme v páře cca 25 minut.

Výpečky z kance s kedlubnovým zelím a chlupatým knedlíkem

podle receptu šéfkuchaře restaurace Kudy Kam





Suroviny na 10 porcí:

1,5 kg krkovice z kance

150 g česneku

150 g cibule

sůl

pepř

kmín

Na kedlubnové zelí:

500 g kedlubny

1 kg bílého sterilovaného zelí

100 ml oleje

200 g cibule

sůl

200 g cukru

bobkový list

Na chlupaté knedlíky:

2 kg brambor vařených

1 kg brambor syrových

sůl

3 vejce

hrubá mouka - dle konzistence těsta



Postup:

Kančí krkovičku nakrájíme na menší kostky, osolíme, opepříme, přidáme najemno nakrájenou cibuli, pomletý česnek (nebo česnekovou pastu) a trochu kmínu a necháme v lednici do druhého dne marinovat.

Druhý den vyndáme maso z lednice, necháme ho v klidu zahřát do pokojové teploty. Zapneme troubu na 165°C a po předehřátí do ní vložíme maso, lehce podlité vodou či vývarem, přiklopíme a pod pokličkou dusíme cca 90 minut. Poté sundáme poličku a dopečeme výpečky na správnou barvu.

Kedlubnové zelí

Sterilované zelí překrájíme a i s nálevem dáme na stranu. Kedlubnu nastrouháme nahrubo. V rendlíku orestuje na menší kousky nakrájenou cibuli s bobkovým listem, lehce dosklovata, přidáme kedlubnu a připravené zelí, zasypeme cukrem a dusíme pod pokličkou doměkka. Po konci dušení se šťávička ze zelí lehce vydusila, můžeme přihustit zásmažkou, ale kedlubnové zelí má být spíše přírodní.

Chlupaté knedlíky

Vařené brambory nastrouháme na struhadle najemno, přidáme vejce, sůl a mouku. Vedle v misce najemno nastrouháme brambory syrové. Lehce je vymačkáme od škrobu a přidáme k již nastrouhaným vařeným bramborám. Směs důkladně promícháme, přidáme trochu škrobu z vymačkaných brambor.

Vodu na knedlíky zakládáme již před strouháním, voda se musí vařit, aby těsto moc nezřídlo. Dvěma lžícemi tvarujeme šišky (noky) a vkládáme do vroucí vody a vaříme 7 minut. Z uvařených knedlíků nám koukají “chlupy“ syrových brambor.

Uvařené knedlíky vložíme vychladnout do studené vody a po vychladnutí slijeme a pomastíme vepřovým sádlem. Před podáváním můžeme lehce orestovat na sádle s kousky slaniny.



Kančí ragú

podle šéfkuchaře restaurace Lavande

Suroviny na 4 porce:

600 g kančí kýty

3 ks cibule

1 mrkev

1 kořenová petržel

100 g celeru

200 ml suchého červeného vína

50 g šípkové zavařeniny

100 g tvrdého perníku

60 g vepřového sádla



5 kuliček jalovce

1 větvička rozmarýnu

sůl

pepř

vývar na podlévání

Postup:

Na sádle zprudka orestujeme na kostky nakrájenou kančí kýtu, vyjmeme a dáme stranou. Do kastrolu přidáme na kostičky pokrájenou kořenovou zeleninu a restujeme. Po chvíli přidáme cibuli a vše opečeme dozlatova.

Do základu přidáme jalovec a rozmarýn, zalijeme červeným vínem a částečně necháme odpařit. Vrátíme kančí kýtu do kastrolu, přidáme šípkovou zavařeninu, osolíme, opepříme. Dusíme, dokud není maso měkké. V případě potřeby podléváme vývarem.

Hotové maso vyjmeme, omáčku přepasírujeme přes cedník a zahustíme strouhaným perníkem. Jako přílohu doporučujeme bramborovo-petrželové pyré.