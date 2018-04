Čtenářský recept: Kančí ragú paní nadlesní

Doba přípravy: 1 a 1/2 hod.

Množství: 4 porce

1 kg kančí kýty

3 velké cibule

2 lžíce sádla

6 stroužků česneku

kečup

miska hub

sůl

vývar

trocha mouky na záklechtku

1 vrchovatá lžička sladké papriky

půl lžičky pálivé papriky

1. Na rozpáleném sádle opékáme za stálého míchání maso, posypané oběma paprikami, polijeme troškou vývaru a restujeme, až se maso zatáhne. Teprve potom přidáme cibuli, aby nezhořkla a nestala se z ní kaše.

2. Vlijeme zbytek vývaru a teprve pak solíme. Dusíme pod poklicí, aby se chutě prolnuly, asi v polovině dušení přidáme houby na plátky a kečup.

3. Když je maso měkké, přidáme rozetřený česnek a zahustíme záklechtkou, kterou si připravíme rozmícháním asi 1 vrchovaté lžičky hladké mouky v troše vody.

TIP: Podle rodinných zvyklostí podáváme s knedlíkem nebo chlebem, u nás však vedou jako příloha k ragú noky: 40 dkg polohrubé mouky, špetka soli, 2 lžíce polévkové strouhanky (to aby noky byly nadýchané a ne tuhé),1 celé vejce a voda podle potřeby. Vařečkou umícháme polotuhé těsto a necháme chvíli odstát.Mezitím si dáme vařit osolenou vodu a do vroucí děláme lžící nočky. Až vyplavou, jsou hotové. Lovíme je drátěnou naběračkou, okapané dáme do čistého hrnce a vložíme do trouby vyhřáté na 50 stupňů, kde už mezitím čeká pod pokličkou uvařené ragú, až ho spolu s noky naservírujeme rodině. Vychlazené pivko to jistí.