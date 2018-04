Kamuflujte kila i barvami

Kam nejlépe za nákupy Marks&Spencer: Velký výběr různých stylů, od trendy kousků až po klasiku. Oblečení nabízí až do anglické velikosti 22, což je česká 50. Salon Lopes: Originální elegantní móda českého původu pro dámy od 30 let výše; modely jsou vyráběny až do velikosti 54 C&A: Má vlastní sekci pro plnoštíhlé v každém obchodě až do velikosti 54 H&M: V některých specializovaných prodejnách najdete oblečení až do velikosti 54 Pietro Filipi: Česká firma nabízí jak elegantní, tak i volnočasové oblečení, u některých výrobků do velikosti 46 Takko Fashion: Zde seženete kromě jiného super džíny - převážně s elastanem a v různých střizích Next: Anglická firma podobná Marks&Spencer, nabízí oblečení všeho druhu do velikosti 48 Marina Rinaldi: Luxusní móda z nejlepších materiálů, plná barev a zajímavých střihů až do velikosti 56, včetně bot a doplňků