Jsme vaše matky i sestry, nejen sexuální objekty, říkají ženy v kampani

„Jsme vaše matky, sestry, dcery, kolegyně i šéfky,“ vzkazuje zahraniční kampaň #WomenNotObjects zaměřená na sexistické reklamy. Dámy v nich pózují ve vyzývavých nebo submisivních pózách s inzerovaným objektem, ať už je to hamburger, vodka nebo parfém. Ženy a nezletilé dívky v takových reklamách nemívají souvislost s inzerovaným produktem, často nemají ani obličej (natož nějakou myšlenku nebo názor), stačí kousek jejich nahého těla podobně jako kus masa.



Neustálá přítomnost podobných obrázků na billboardech, na webech i sociálních sítích se pro nás stává denním chlebem a někdo ji považuje za normální. Zároveň jsou to ale symboly, které vidí každý den děti a dospívající, kteří si svůj názor na pohlaví a jejich role v životě teprve utvářejí.



Opravdu si přejete, aby se chlapci chovali k vaší sestře nebo dceři tak, jak to navrhují oplzlé reklamy na pivo nebo stavební materiál? Podobnou námitku muži často smetou ze stolu s tím, že na ně přece nemá reklama žádný vliv. Pak ovšem zůstává otázka, jestli jsou opravdu firmy tak hloupé, aby investovaly ročně milióny do neefektivní reklamy, anebo pouze obelháváme sami sebe. Odpověď je nasnadě a zná ji každý zaměstnanec reklamní agentury. Ten by možná ještě poznamenal, že podle známé poučky sex prodává. Kampaň #WomenNotObjects proto navrhuje značky zobrazující ženy podobným způsobem bojkotovat. Mnoho z nich totiž asi zapomnělo, že velkou část jejich zákazníků tvoří právě ženy.

Sexistické prasátečko

U nás na roli ženy v reklamě každoročně upozorňuje Sexistické prasátečko, které si bere na paškál trapné dvojsmyslné reklamy s hesly jako „přeřízneme všechno“ nebo „pracuje ve všech polohách“ a s fotografiemi lascivně vyhlížejících dam.

Loňský ročník Sexistického prasátečka vyhrála reklama na noční podnik poskytující erotické služby, kde se nahé ženské tělo tak nějak očekává, ostatně právě o ženských tělech poskytované služby jsou. Ovšem vystřižení ženského přirození a jeho umístění do pisoárů na pánské záchodky překračuje snad všechny myslitelné hranice vkusu. Obrázek, jaký byl dřív vyhrazen pouze pro pornografické časopisy, tak dneska můžete vidět při cestě na toaletu v hospodě.

Sexistická reklama ženy (ale i muže) zobrazuje jako pouhé erotické objekty, které mají přitáhnout pozornost a vylepšit svou krásou a sexappealem reklamu, u které jejím tvůrcům došly nápady.



Opravdu naláká striptérka ženy na pozici řidičky autobusu?

Vulgární reklama plná polonahých dam ve vyzývavých pozicích a neustálé narážky na sex jde často ruku v ruce s amatérským zpracováním menšími firmami. Ale bohužel na ni narazíme dokonce u seriózních podniků jako jsou banky a pojišťovny (ČSOB, KB, Kooperativa, Allianz), vysoké školy (VUT, VŠB), politické strany (ODS, ČSSD, TOP 09, Mladá Plzeň) a dokonce i dopravní podniky (Plzeň a Hradec Králové). Hradecký dopravní podnik doplnil sdělení, že řidič autobusu není práce jenom pro chlapy, fotografií striptérky oblečené jako policistka.



Minimálně u jmenovaných vysokých škol, politických stran zastoupených v parlamentu a dopravních podniků tedy peníze z našich daní putují na to, aby byly ženy ve veřejném prostoru ponižovány, obnažovány a sexualizovány.



Studenti VUT si hráli na Vlka z Wallstreetu, ale ulovili Sexistické prasátečko: