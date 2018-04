Kampaň varuje rodiče: Nebojte se zeptat na drogy

Heroin a pervitin obvykle vedou rychle k vzniku závislosti a k dalším zdravotním a sociálním poškozením. U ostatních látek není riziko tak vysoké, ale delší užívání žádné drogy nelze brát na lehkou váhu.

Včasná odborná pomoc (nejde ještě o léčení, ale poradenství) může zabránit rozvoji škodlivého užívání a přitom neznamená, že se dítěti přilepí nálepka ”feťáka”.

Přiznat problém není ostuda, potlačit ho a neřešit může vést k neštěstí pro celou rodinu, zdůrazňují odborníci ze sdružení Sananim, které rozjelo kampaň s názvem Drogy a rodiče: Nebojte se zeptat.

Jak poznám, že dítě bere drogy?

S nejzřetelnějšími příznaky po užití drogy dítě obvykle domů nepřijde. Užívání drog tají a maskuje, jak nejvíc to jen jde. Většinou tuší nebo ví, že dělá něco nepatřičného a škodlivého, má strach z odhalení, předpokládá, že je to pro vás nepřijatelné a bojí se vás zklamat. Podle zkušeností může trvat i rok či dva, než se užívání drogy doma "provalí”.

Přesvědčivé je, jestliže nacházíte stopy po injekčním užití (vpichy), příslušenství k používání drogy nebo přímo drogu.

Ale jsou tu i další možné příznaky:

blízký přítel/přítelkyně bere

změna přátel, ztráta kvalitních přátel, izolování od normálních vrstevníků

obhajoba lidí, kteří užívají drogy, ztotožňování se s nimi jako se vzory

náhlé zhoršení vzhledu, zdraví a péče o zevnějšek, změny v oblékání

náhlé zhoršení výkonu ve škole či v práci, absence

změny v chování, agresivita, podrážděnost, lhaní a tajnůstkářství, nedochvilnost, zapomnětlivost

ztráta chuti k jídlu a výraznější hubnutí

neodůvodněné střídání nálad, smutek a naopak veselí

zamykání se v pokojíčku, v koupelně, na záchodě

nadměrná vyčerpanost a snadná unavitelnost, neobvyklá ospalost

odchody a útěky z domova

ztráta kvalitních zájmů, zálib a hodnot

"Je důležité nedělat předčasné závěry, do nichž se promítají vaše úzkosti a obavy. Řada těchto projevů doprovází dospívání a nemusí být přímo známkou užívání drog," upozorňují odborníci ze Sananimu.

Ale pokud rodič pozoruje u svého dítěte několik z výše uvedených příznaků, měl by se zajímat o to, co se děje. "Své dítě však nejlépe znáte právě vy a podle toho můžete určit, jak je vaše podezření pravděpodobné. A vždy byste také měli mít předem rozmyšleno, co budete dělat, pokud se vaše podezření potvrdí," dodávají odborníci.

Jestliže vaše dítě bere drogy, asi je nezačalo brát včera a vy to nemusíte začít řešit hned dnes. Pokud si myslíte, že musíte, navštivte sám nebo sama odbornou poradnu. Nevyhlašujte válku a zejména ne špionážní akci. Nedělejte nic tajně a za zády druhého, nepěstujte si podezření sám pro sebe.

Máte právo mít obavy, máte právo se i mýlit, ale ať to bude jakkoliv, otevřeným jednáním můžete přispět k zachování důvěry. Vzájemnou důvěru nezbytně potřebujete, máte-li spolu v rodině vycházet, žít a především řešit nějaké problémy. Odbornou pomocí byste neměli své dítě strašit ani mu jí vyhrožovat – je to stejné jako se zubaři a s očkováním. A čím dříve vyhledáte radu odborníků, třeba sami, tím lépe.

