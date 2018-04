Kampaň Den červených nosů skončila

Kampaň vyvrcholila 1. června, kdy v Praze, Brně, Ostravě a Plzni jezdily historické tramvaje s velikými červenými nosy. V Praze se konal také benefiční koncert. Jen za tento den se v ulicích těchto měst prodalo na 3 300 typických červených rekvizit.

Z firem jsou dosud největšími odběrateli nosů Coca-Cola (450), Andersen conzulting (100) a Sazka, která svou objednávku ještě upřesňuje.

Součástí letošní akce Den červených nosů také byla soutěž o krátký zájezd pro dvě osoby do New Yorku či do Londýna, případně o další drobné ceny. Podrobnosti se dozvěděl každý zároveň s koupí červené bambulky.

Konečné, oficiální výsledky kampaně Den červených nosů budou zveřejněny 24. června. Bližší informace naleznete na internetové adrese www.nosy.cz .

Myšlenka pomáhat týraným a zneužívaným dětem prodejem klaunských nosů se zrodila před mnoha lety ve Velké Británii. Loni se červené nosy objevily poprvé i v České republice. Jejich prodej vynesl 2,8 milionu korun.

Bezplatná Linka bezpečí pomohla za šest let existence milionům dětí, které se jí svěřují se svými citovými, rodinnými i školními problémy. I když mnohé z nich si možná chtějí jen popovídat s někým, kdo má pro ně porozumění, velmi často se pracovníci linky setkávají i s případy fyzického, psychického a sexuálního zneužívání dětí, šikanou a drogovou závislostí. Denně se na linku dovolá v průměru dva tisíce dětí.