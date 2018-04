Kamila Velikovská: Nehážu muže do jednoho pytle

Odpovědi Kamily Velikovské najdete ZDE

"Není možné, aby žena v odvetě takto konala, ale je nutné, aby se týraní nebáli o tom hovořit," tvrdí Velikovská.

Kamila Velikovská má za sebou deset měsíců vazby a necelý rok vězení. Dvakrát ji soud odsoudil za vraždu manžela, který ji týral. Nejvyšší soud nedávno rozsudek zrušil a proces bude obnoven.

Dvacet let prožila ve zlínském domku pod vládou psychopata. Manžel ji i jejich dvě dcery týral, izoloval od světa. Do té doby než na jaře 2005 zemřel po dvou výstřelech do spánku. Z její zbraně.

Při odklízení těla do lesa a při odstraňování stop v domě pomáhalo pět lidí, kteří odešli od soudu s podmínkou. Polehčující okolností byl při rozhodování prvních dvou soudů fakt, že zastřelený muž Velikovskou prokazatelně týral. Poprvé ji soudce poslal do vězení na osm let, podruhé na deset. Nyní je třeba na ni pohlížet jako na nevinnou. Její obhajoby se tentokrát ujala JUDr. Hana Marvanová.

Velikovská napsala ve vazbě knihu pod titulem Svobodná, i když za mřížemi, ve vězení nyní v psaní pokračovala a hodlá vydat pokračování nazvané Výkon trestu. "Jednou chci pomáhat týraným lidem," vidí svou budoucnost.