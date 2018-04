Kamera v šatníku herečky Plodkové: Mám slabost pro kabáty, mini nenosím

Herečka nás pustila do svého šatníku a oblékla si své nejoblíbenější i nejvzácnější kousky. Drží si svůj styl a klidně by se mohla modelingem živit.

Mimochodem, kdo vám při natáčení Vratných lahví kreslil na bříško ty čárky?

Začali v maskérně, ale režisér Honza Svěrák nebyl s výsledkem moc spokojenej, takže pak to bylo jeho privilegium. Čárky mi před natáčením ledabyle propiskou udělal vždycky sám.

Ty bleděmodré spodní kalhotky s krajkou, v nichž tam také hrajete, byly vaše?

Ne z kostymérny.





Jaký kousek oblečení ze svého šatníku máte nejraději?

Černý huňatý svetr, který je jako medvídek. Před dvěma měsíci jsem mu neodolala. Je to můj nejmilejší a nejextravagantnější kousek, ale chudák zatím leží ve skříni, protože má krátký rukáv a v tomto počasí je nenositelný.

Co vám ve skříni nesmí chybět?

Saka. Mám velkou radost, že se do módy vrací vycpaná ramena. V šatníku musím mít i úzké kalhoty, bílé tričko a košile.

Očima autorky Když začne Jana Plodková vytahovat své módní poklady, říkáte si, jak to dělá? Obléká se stylově a přitom má doma v předsíni jedinou skříň. Žádná obří šatna ani garáž plná bot. Návod je prostý: všechno lze prakticky nosit se vším. Má ráda čisté linie, minimalismus s akcentem na detail. Na doplňky si nepotrpí. Běžně nenosí ani šperky. "Cítím se svázaná, a když se příležitostně ozdobím, doma hned zase všechno odkládám," vysvětluje. Z útrob skříně loví zajímavé, ale nijak nápadné věci, které místnost rozsvítí, až když si je kvůli nám oblékne. Vypadá jako z titulní strany módního žurnálu. A je živá, neretušovaná.

Nejdražší kousek?

Černý retro kabát, vypasovaný s hodně rozšířenou "sukní". Pořídila jsem si ho přátelům na svatbu. Stál asi čtyři a půl tisíce, takže nic, co by mě úplně zruinovalo. Navíc nerada utrácím.

Máte něco přímo od módního návrháře?

Přímo ušité ne, ale jedno bílé tričko s béžovým půlkruhem na zádech jsem si koupila od Denisy Nové. Teď se možná rýsuje nějaká spolupráce s Jakubem Polankou. Viděl moje fotky v časopise a oslovil mě.

Takže kde nejraději nakupujete?

Favoritem je Zara, kde mají ten styl módy, který se mi líbí, občas zabrousím do Manga nebo do Topshopu, ale ráda se chodím dívat do butiku Denisy Nové, občas Kláry Nademlýnské. Preferuji jednoduchost, geometrické střihy, barevnou střídmost. Nejraději kombinuji černé věci s bílou a šedou, béžovou. Barev u mě moc nenajdete. Snad jedině jeden starorůžový kabát. Ostatně pro kabáty mám slabost.

Proč?

Protože formují postavu a drží linii.

Nejvzácnější kousek?

Měla jsem od kamaráda takovou jemnou, krásnou košili na doma, ale už se mi bohužel rozpadla. Byla vzácná, protože byla darovaná a navíc moc příjemná. Ale mám tady ještě zlatou sukni. Navrhl ji pro mě kamarád, vybral látku a nechal mi ji ušít na premiéru. Měla jsem ji na sobě jenom jednou. Je úzká a nedá se v ní moc chodit, ale mám ji ráda, protože je zároveň vzpomínkou a bylo by mi líto se jí zbavit. Z podobné nostalgie tu mám ještě kabát se vzorem "kohoutí stopa". Pořídila jsem si ho před deseti lety, ale vytáhnu ho tak jednou za tři roky. Musím mít na něj náladu, ale je úžasný i tím, že je stále moderní.

Váš nejlevnější kousek?

Tak to je vestička ze sekáče za 50 korun, kterou jsem si pořídila kvůli moderování. Ale já v sekáči moc nenakupuji, protože na pěkné věci nemám štěstí. Navíc se nerada prohrabuji haldama oblečení.

Největší módní úlet?

Asi ten černý huňatý svetr. A ještě mám jeden speciální, s netopýřími rukávy a s kapsičkami, ale ten se také špatně nosí, protože na něj nic neobléknete.





Co byste si na sebe nikdy nevzala?

Mrkváče. A taky třeba minisukně nenosím vůbec a nesedí mi kalhoty s vysokým pasem. Zato módní turecké kalhoty například mám. Ale jsou v rozkroku jen jemně povolené. V létě jsem je nosila spíš do přírody.

Co považujete za svůj největší módní omyl?

Občas byly chvíle, kdy jsem si řekla: tak pojď, už budeš trošku barevná, a koupila jsem si nějaký extrémně barevný kousek. Oblékla jsem si ho ven třikrát, čtyřikrát a pak jsem si řekla: tak to ne, a šel pryč.

Která léta vám jsou módně nejblíž?

Čtyřicátá i padesátá léta minulého století: zvýrazněná ramena, pas, sukně po kolena, ženská silueta. Osmdesátá už se mi ale nelíbí vůbec.

Děláte si nakupováním radost?

Měla jsem na JAMU v Brně období, že jsem si v době splínů šla něco koupit a udělalo mi to radost. Dneska už mě nakupování oblečení nebaví a jdu, jen když něco potřebuji. Rozhodně nejsem z těch, co každý den okoukávají butiky a každý den si něco přinesou.

S filmem Protektor se máte šanci dostat do Ameriky na filmové Oscary. Co byste si vzala na sebe?

Nejspíš bych si něco půjčila.

Jaké jsou vaše módní vzory?

Audrey Hepburnová - to je retro, a pak Stella Mc Cartney. Z českých módních ikon si vážím Terezy Maxové. Ať si na sebe vezme cokoliv, sedí jí to se vším všudy a vypadá přitom noblesně a krásně.





Jana Plodková * 5. 8. 1981 v Jičíně - má o sedm let starší sestru, od dětství se věnovala herectví, ale také zpěvu a tanci (lidovému a závodně i společenskému) - vystudovala JAMU, obdivuje herectví Meryl Streep a Kate Winslet - prošla Divadlem Polárka, půl roku působila v Divadle Na Fidlovačce a poté na několik sezon zakotvila v brněnském HaDivadle (Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně, Pařeniště, Indián v ohrožení, Věc Makropulos, Lulu a další), v Činoherním klubu hraje v představeních Ivanov a Rodinná slavnost - 2003 získala za svůj herecký výkon v inscenaci Zvíře cenu na Mezinárodním divadelním festivalu vysokých škol ve Varšavě a za roli Renaty Kalenské v Pitínského hře Renata Kalenská, Lidové noviny byla nominována na Cenu Sazky a Divadelních novin - ve filmu se poprvé objevila v roce 2005 v Prušinovského filmové etudě Nejlepší je pěnivá, následovalo dánské drama Setkání v Praze, role Čárkované ve Svěrákových Vratných lahvích a úřednice v Ocasu ještěrky - v současné době je svobodná, žije v Praze a je na volné noze