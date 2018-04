Kamarádky jsou lepší než psychoanalytik

Chce-li být psychiatr úspěšný, musí si získat vaši důvěru, umět naslouchat, občas i číst myšlenky, překypovat empatií a nabízet porozumění. Jenže než terapeutovi dovolíte, aby se dostal k jádru problému, uplyne několik seznamovacích rozhovorů, vleklý koloběh představování a pár trapných chvil.

Přitom ani nevíte, že ty pravé odbornice na vaši psychiku nenajdete sedět v neosobní ordinaci, ale spíš v pohodlném křesílku nedaleké kavárny. Dívejte se pozorně, sedí přímo naproti vám. Ano, jsou to vaše přítelkyně. Jejich esem v rukávu je především obrovský vhled do daného problému, vzájemná důvěra a upřímná touha opravdu pomoci.

Holky to mají jinak

Dívčí přátelství (podle psycholožky Jitky Douchové) Výhody

* ochota a schopnost sdílet spolu pocity

* schopnost a trpělivost naslouchat

* pečovatelské tendence

* podobné životní zkušenosti

* možnost být sama sebou

* velkorysost v odpouštění si

* předpoklad k pochopení se navzájem Úskalí

* nevyzpytatelnost, skryté soupeření Pět ingrediencí, které určují stav holčičího kamarádství:

* naše povaha

* sexuální založení (hormony)

* vliv výchovy rodičů

* prostředí, v němž se pohybujeme

* věk

Ženská konverzace má svá specifika a zásadně se liší nejen od dialogu s psychiatrem, ale i od hovorů, které vedou naše mužské polovičky. Zaslechly jste někdy partu kamarádů, jak si důvěrně vypráví o tom, co budou se svou přítelkyní dělat o víkendu, kolikrát týdně slyší ta dvě kouzelná slůvka, jak často se holí nebo jaký mají pocit po sexu? Jak to, že existují témata, o kterých se muži spolu prostě nebaví?

Podle australského spisovatele Allana Pease muži mluví proto, aby předali informace. Ženy však komunikaci vnímají spíš jako cestu k posílení vztahu a příležitost ke sdělování dojmů. Znáte to sama. Když kamarádce napíšete SMS zprávu: "Ahoj, jak to dnes jde?", dostanete nejspíš odpověď ve smyslu: "Stoji to za houby. Pred chvili me nastval sef, boli me hlava a nestiham dokoncit projekt, co jsem mela odevzdat uz vcera.". Na stejnou SMS otázku by vám muž nejspíš odpověděl stručně: "Jde to" nebo "OK".

Za vše hovoří jedna ukázka ze života. V rámci budování vztahu jsem onehdy svému manželovi poslala esemesku: "Miláčku, jak hraje Sparta? Těším se na tebe a chybíš mi." Zpráva, kterou jsem vzápětí obdržela, by s přehledem mohla být otištěna ve všech příručkách o Marsu a Venuši: "3:2".

Dívčí válka?

Kamarádská terapie u kávy nebo dvojky vavřince má ale přece jen jeden háček. Je sice upřímná a dobře míněná, ale může být poměrně dost zaujatá. Zatímco psycholog se na vaše partnerské nebo osobní problémy pravděpodobně podívá objektivně a s nadhledem odborníka, kamarádky budou nejspíše vždy na vaší straně. Což může na první pohled vypadat jako výhoda, která se ovšem snadno změní v nebezpečný nástroj, jenž poměry ve vaší domácnosti nejen že nevyřeší, ale může je i pořádně rozvrátit.





Takže pokud kamarádky vykřikují rady jako: "Je to jeho chyba!", "Všichni jsou takoví!", "Vykašli se na něj!" a podobně, je dobré brát je s rezervou a jen jako doporučení. Není od věci, probrat vše s kamarádkami, ale měly bychom vědět, že při těchto debatách vstřebáváme kromě bojovné nálady i různá slovní spojení, postoje, výčitky a nepříjemné otázky, které později nemilosrdně chrlíme na svou nebohou polovičku v dobré víře, že tím "léčíme" svůj vztah.

"Často se stane, že v mých kázáních manžel poznává konkrétní kamarádky," přiznává třicetiletá Eva. "Nedávno jsem na něj úzkostlivě vyrukovala s výzvou: Je na čase, abys konstruktivně zhodnotil to, jak trávíš svůj volný čas! A on se místo toho, aby začal přemýšlet o mé námitce, odvrátil a tiše poznamenal: Pozdravuj Lucii!"

Mojito, čokoláda a Chuck Norris

I přes tyto drobné neúspěchy jsou terapeutická sezení s kamarádkami v životě ženy nesmírně důležitá. Tím, že problém rozebíráme ze všech možných úhlů, vyměňujeme si názory a zkušenosti, ventilujeme tajné představy a promýšlíme strategie, si vlastně tříbíme své vlastní myšlenky a možná tak dojdeme i k překvapivým, leč fungujícím závěrům. Navíc je tato terapie zadarmo (nepočítáme-li cenu kávy a zákusků) a prakticky non-stop. Schválně, zkuste zavolat svému terapeutovi o víkendu, pětkrát denně, když je na dovolené, když spí nebo když s někým spí...

Léčebné procedury také nejsou k zahození. Místo tabletek počítejte v lepším případě s čokoládou u Hříšného tance, v tom horším s obřím mojitem na diskotéce pro náctileté. Kreativita kamarádek, které nám chtějí pomoci zahnat splín, je nekonečná. Výlety na Matějskou pouť, party ve stylu Chucka Norrise, šampaňské ve vířivce, sáňkování o půlnoci, bláznivé karnevaly, domácí módní přehlídky či originální koktejly, to vše jsou způsoby léčby, které by vám lékárnice na předpis vydala jen stěží.

Moje kamarádky mi rozumí

Ani partner, ani psycholog, ale dobré kamarádky jsou naším druhým já. Nevyhazujte proto peníze za osobnostní analýzy nebo odborná sezení a místo o pohodlnou pohovku u psychiatra se opřete o své nejlepší kamarádky. Ano, jejich léčebné techniky mohou být občas kontroverzní, ale můžete počítat s tím, že terapie bude vždy účinná – alespoň vyléčíte vztahy mezi sebou.