Kamarádka vs. partner. Kdo z nich má větší nárok na váš čas?

A pak tuto pohodově fungující množinu jednoho dne naruší element v podobě nového přítele. I kdyby se jednalo o tvora maximálně empatického, otevřeného novým věcem a ve společnosti hýřícího nadšením a touhou bavit všechny přítomné, dříve či později se to někde může zadrhnout.

Mezi námi děvčaty

Když se na setkání kamarádek u kafe nebo dvojky vína "vetře" chlap, nejspíš se budeme všichni bavit dál – ale upřímně, copak se dá mluvit před NÍM o tom, jak nás chlapi štvou, že náš nový kolega má úžasně modré oči, že se chystáme zhubnout při mrkvové dietě nebo že máme v úmyslu koupit si tu skvělou sukni ve výprodejích?

Ostatně nákupy jsou téma samo o sobě. S kamarádkou dokážeme courat s blaženým výrazem po obchodním centru obchod od obchodu a prohrabovat se rozličnými hadříky, botkami či kosmetikou a hledat tu nejúžasnější a nejlevnější věc, kterou sice momentálně zrovna nepotřebujeme, ale udělá nám teplo na duši. Existují jistě muži, kteří po stejném obchodním centru dokážou kráčet bok po boku se svojí partnerkou, ale troufnu si upřímně pochybovat o skutečnosti, že jim to činí potěšení a že budou u sedmé zkušební kabinky nadšeně kývat, že ano, to jsou ty pravé šatečky.

Chlapům vstup zakázán

Většina mužů naopak trpí i při zdánlivě tak obyčejných a nezbytných záležitostech, jako jsou víkendové nákupy. Zatímco kamarádka s námi spokojeně klábosí ve frontě na krájený pršut, zkoumá etiketu nové kávy či čokolády anebo nenuceně vypráví zážitky z práce při skládání zboží na pojízdný pás, muže obvykle jímá hrůza už na přeplněném parkovišti u supermarketu a jakékoliv zdržení před regálem v něm vyvolá nevoli.

Je mnoho dalších událostí, které se nám dělají lépe s kamarádkou než s přítelem či manželem. Pokud si chceme jenom postěžovat nebo probrat její či naše problémy, tak je jeho přítomnost vysloveně nežádoucí. Jsou zkrátka třinácté komnaty, které si rády řešíme jenom mezi námi děvčaty a je fajn to tak prostě nechat.

V podstatě nejde ve většině případů o tak velký problém. Tak jako my si chceme občas podrbat s kámoškami nebo zkrátka jenom někam si s nimi vyjít bez chlapa, stejně i on má svoje kamarády, se kterými podobně rád vyrazí na pivo nebo na fotbálek. Nemáme si tedy co vyčítat, a pokud se shodneme na vzájemně přijatelné periodě našich sólo akcí, bude nejspíš oboustranná spokojenost.

"Máme doma domluvené čtvrtky. Každý si jdeme za svými kamarády a o to radši se potom doma sejdeme," souhlasí pětadvacetiletá Martina z Prahy, která si nedávno se svým přítelem koupila společný byt. Dokud jsou partneři sami, je to nejlepší řešení. "Máme malé děti a babičky daleko, takže se musíme střídat. Manžel mi ale vychází velmi vstříc," přidává svoji zkušenost šestatřicetiletá Jana z Brna, která ale spíš než s kamarádkami tráví čas ve škole, kterou si dodělává.

Žárlí na vaši kamarádku? Nenechte se omezovat ani citově vydírat. (Ilustrační snímek)

Když mu kamarádky nevoní

Horší situace může nastat, když náš partner své kamarády nemá, mít nechce, nebo zkrátka nemá jen čas či chuť s nimi trávit čas. A stejný názor bohužel uchová i ve vztahu k našim kamarádkám. Potom mu můžou naše holčičí dýchánky začít vadit. Pozvolna, plíživě, anebo náhle a dramaticky. "Můj přítel dělá na směny, a když je potom doma, chtěl by být co nejvíc se mnou. Kamarádky se mu tudíž moc nelíbí. Ale snažím se to řešit tak, že s nimi vyrazím tehdy, když je v práci," přiznává čtyřicetiletá Klára ze středních Čech.

Vůbec nejhorší je skutečnost, když chlapovi kamarádka nesedne. "Co si může holka jako ty říkat s tou tlustou slepicí?," je sice zdánlivý kompliment, ale asi sotva tím manžel v našich očích povyroste. Tím spíše, když na rozdíl od něj dobře víme, že "slepice" kromě toho, že má IQ 133, byla s námi, když nám bylo nejhůř.

Pokud partnerovi naše kamarádka z nějakého důvodu vadí, bude mít všechny špatné vlastnosti, které si on sám vymyslí, protože je na ni naštvaný. A naštvaný je proto, že pro nějakou takovou cizí holku si klidně vyhradíme jeden večer v týdnu, vesele se s ní hihňáme zavřené v kuchyni, telefonujeme si nesmysly, anebo přitáhneme domů v náladě před půlnocí, zatímco on si musel sám ohřát guláš.

Bez přátel to nejde

V případě, že vztahy partner versus kamarádka drhnou, je dobré pokusit se najít nějaký kompromis. Pokud partner sedí doma, nikam nechodí, spravuje dětem hračky a každý večer servíruje teplou večeři, asi není úplně fér vyrážet obden s kámoškami za zábavou, do posilovny či nakupovat. Ale na druhou stranu i přesto od nás nemůže čekat, že budeme stále v pozoru připravené jen pro něj a na své přátele zapomeneme. Kdyby jeho nároky či postoje začaly sklouzávat k citovému vydírání, je načase mít se na pozoru.

Ale hlavně – buďme rády, že máme kamarádky. I s tím sebelepším chlapem je potřebujeme, stejně jako ony potřebují nás. A proto bychom si tu chvilku na sebe tu a tam měly udělat, ať se to pánům líbí nebo ne :-)