Kamarádka se zhroutila a chce za každou cenu dítě

Irena mě pozvala narozeniny nějaké celebrity.

No, abych pravdu řekla, vůbec jsem tu údajně slavnou osobu neznala. Ve společnosti se to vůbec hemžilo samými celebritami, které zná člověk jen z různých společenských časopisů a nedokáže si vzpomenout, co tihle lidé kromě obcházení večírků vlastně dělají.

Všichni se tvářili důležitě a zároveň nenuceně, uvolněně a hlavně úspěšně. Irena tuhle hru zvládá bravurně. Na podobné večírky totiž často chodí pracovně jako redaktorka bulvárního časopisu. Stejně jako všichni ostatní odpovídá na otázku, jak se má, chichotáním a pak spoustou superlativ. Všechno je prostě skvělé.

Když jsme ale vypily pár skleniček vína a já Ireně vyprávěla celé mé trápení s Honzou, moje kamarádka se málem nervově sesypala. A hned spustila. Došlo mi, že ona dělá ve vztazích ještě zoufalejší věci než já.

Nejdříve horečně popisovala, že Olda, tedy její přítel, má jenom ji a že bez ní by nebyl schopný žít. Hned nato ale teatrálně rozhodila rukama. Málem vyrazila číšníkovi z ruky plato plné skleniček. Dostala se totiž ve svém vyprávění k tomu, že Olda jí každý měsíc stojí půlku výplaty. A nedávno mu musela dokonce dát bonus v podobě zaplacené složenky za plyn. Jinak by mu ho totiž přišli vypnout.

Další dvojku do sebe Irena hodila skoro na ex a po třetí se málem zhroutila na podlahu mezi tančící celebrity. Poprvé si totiž spočítala na kalkulačce svého mobilu kolik jí už stál vztah s Oldou, který trvá skoro pět let. Až mě z toho zamrazilo, kolik stojí Irenu láska a mých pár tisíc, o které jsem přišla díky Honzovi, v tu chvíli působilo jako směšný kapitál.

Zkrátka tahle moje kamarádka by mohla za ty peníze trávit celé léto někde u moře, bydlet ve fajnovém hotelu a popíjet šampaňské. A třeba by se tam seznámila s někým, kdo by naopak investoval do ní. Mohla také tyhle oknem vyhozené peníze investovat do sebe a za tu sumu by z ní v přepychovém salonu udělali třeba Marylin Monroe, kterou ona vždycky tak obdivovala.

Vzápětí přišla Irena s dalším šíleným nápadem. Prý si nechá udělat od toho grázla dítě. Tím jí Olda splatí svůj dluh, ať už chce a nebo nechce. Je jí třicet a to prý je na dítě nejvyšší čas. A připomněla frázi o tikajících biologických hodinách. Jenže Olda žádné dítě zatím nechce. Jedno už má z minulého manželství a navíc Irena podle něj prý moc pije a kouří, takže by z ní nebyla dobrá matka.

Když Irena vyprávěla tuhle pasáž svého příběhu, rozčílila se tak, že si musela hned zapálit další cigaretu. Ale tohle všechno je prý kvůli Oldovi. Všech těchhle zlozvyků by se dokázala zříct, jen kdyby Olda…

Prostě chci mít dítě, křikla a přitom praštila pěsti do stolu. Ani nevzbudila pozornost, protože osobnosti známé z časopisů byly vesměs namol a jedna z nich si dokonce ustlala na zemi. Pokud to nebude s ním, prý se Irena ze vzteku nechá zbouchnout od toho prvního, kterého potká.

Oslava narozenin celebrity, kterou vlastně nikdo neznal, se chýlila ke konci. Hosté začali odcházet a Irena tak naštěstí neměla šanci vyhlídnout si nějakou mužskou oběť. A tak jsme šly domů. Celou noc jsme pak přemýšlela nad tím, co Irena řekla a co jí mám na to já říct.

Myslíte si, že žena má právo nechat si bez souhlasu partnera udělat dítě, protože to chce ona a je jí jedno, co chce on? Nebo se má dítě zplodit, jen když se na tom oba dva shodnou? Anebo si má počkat na někoho jiného, který s ní bude chtít mít dítě?