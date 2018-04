Kamarádka Neffové promluvila: Irena se bála a chtěla se rozvést

Bydlely kousek od sebe, spolu si hrály na písku, prošly základku i pubertu. A když se po osmi letech dopisování Irena vrátila z Ameriky, přátelství s Kristýnou pokračovalo, jako kdyby ani nikde nebyla.

Co jste dělala, když jste se dozvěděla, že se údajně ztratila?

Byla jsem překvapená, protože ona není ten typ, že by se schovávala před problémy a nedala o sobě vědět.

Napadlo vás, že ji manžel mohl zabít?

Bohužel ano.

Proč?

Robert mi v neděli večer napsal zprávu, jestli o Ireně nevím. Odepsala jsem, že naposledy jsme se viděly v pátek, že o ní nevím a že pokud se někomu z nás ozve, dáme si vědět. V pondělí ráno jsem mu hned telefonovala. Byl na ni naštvaný. Až prý se mi ozve, mám jí říct, že už to přehání. Bylo mi divný, že má vztek, místo aby se o ni bál. Věděla jsem, že by nikdy Dominiku neopustila.

Hádali se doma? Bil ji?

Věděla jsem, že při hádkách rozbíjí věci, že ji i uhodil. Už když byla těhotná, ji úmyslně strčil, až upadla na dveře a pak na zem. Nikdy mi ale neřekla: zmlátil mě nebo bije mě. Možná se za to styděla.

O čem jste spolu mluvily naposledy v ten pátek?

Jako pokaždé. Už asi týden předtím mi říkala, že se rozvede, že už na to nemá. Postěžovala si, ale neřekla nic, co by situaci nějak zásadně zdramatizovalo.

Je možné, že ho chtěla opustit kvůli někomu jinému?

To určitě ne. Kdyby tu někdo byl, věděla bych to, protože o nových láskách jsme si vždycky říkaly. Řekla bych, že mu při té poslední hádce definitivně oznámila konec a on to neustál.

Hledala odbornou pomoc?

Chodila k psycholožce a myslím, že té nejspíš řekla nejvíc. Řešili spolu vztah s Robertem, chtěla rodinu udržet, ale bylo zřejmé, že se snaží sama.

Její muž psychologa nenavštívil?

Byl tam jen párkrát.

Jak často se hádali?

Zpočátku jen sem tam, ale poslední dobou vyváděl pořád. Říkala, že se už bojí udělat cokoli, aby se nenaštval. Scény prý dělal kvůli maličkostem - třeba v hádce rozkopnul dveře a Irena mu řekla, ať to spraví, když to rozbil. A znova se pohádali.

Bála se ho? Vyhrožoval jí?

Jestli vyhrožoval, to nevím, ale rozhodně se ho bála. On ze vzteku často odcházel z domova. Jednou mu v takové situaci sbalila kufry a hned mi volala. "Přijeď," žádala mě. Bála se zůstat sama v baráku, že bude vyvádět, až se vrátí. Tehdy přišel naštvanej, skleslej. Irena s ním přede mnou otevřeně mluvila, že už to takhle dál nejde, že jestli se nebude snažit se ovládat, že se s ním rozvede, že mu to říká na rovinu.

Co on na to?

Byl zkroušenej, brečel. Ale nechtěl nic přede mnou řešit, takže ani moc nemluvil.

Jaký byl?

Nebyl mi sympatickej, jako by byl pořád v afektu. A ani jsem neměla o čem si s ním povídat. Ale strach jsem z něj neměla.

Před Irenou měl už jednu manželku. Víte, proč se rozvedl?

Irena mi jen říkala, že když byl mladý, oženil se z mladické nerozvážnosti a po roce se rozvedli. Kvůli čemu se rozešli, to myslím nevěděla ani ona.

Co na něm Ireně imponovalo, že ho nedokázala opustit?

Moc to nechápu. Řekla bych, že hlavně chtěla udržet pohromadě rodinu, ale na druhou stranu, my dvě jsme měly vždycky odlišný vkus na muže. Mně se nelíbili její chlapi, jí zase ti moji.

Jací muži ji přitahovali?

Měla ráda muže, co dobře vypadali a byli inteligentní. Hezké a upravené, ale museli mít v sobě trochu toho "grázlíka". Líbily se jí i takové ty drsnější typy mužů.

Policejní psycholožka Ludmila Čírtková o domácím násilí:

"Když hodíte žábu do kastrolu s vařící vodou, vyskočí, aby se zachránila, ale když ji dáte do studené vody a pomalu budete vodu přihřívat, zabijete ji, protože nepozná moment, kdy už jí jde o život." - více zde

Žili spolu intimně?

To nevím. Řekla bych ale, že asi jo.

Možná uměl být i okouzlující...

Dokázal zmást své okolí. Byl úžasný, když sám chtěl. I jeho nejlepší kamarád s ním po Irenině zmizení vylepoval po Smíchově plakáty. Uměl lidi velmi dobře zmanipulovat. Jeho okolí vůbec nevěřilo, že by byl schopen zabít vlastní ženu.

Proč s ní byl, když ho pořád tak rozčilovala?

Byla hezká holka, chytrá, vtipná, na mě to působilo, že to bylo i trošku vypočítavé. Rodinu pravděpodobně hodně chtěl, protože Irena otěhotněla hned tři měsíce poté, co se seznámili. S Dominikou vycházel dobře, i když se mi zdálo, že zas tak moc se k němu neměla. Jako by tu nepohodu vycítila, i když se k ní objektivně choval hezky.

I ve chvílích, kdy křičel a rozbíjel nábytek?

Ireny jsem se ptala, zda se zklidní, aspoň když je u toho malá. "To víš, že ho o to žádám, ale jemu je to v tu chvíli úplně jedno," odpověděla mi. Holka prý byla z jeho křiku pokaždé hodně vyděšená.

Irena nebyla podle rodiny typ submisivní ani závislé ženy, která by si nechala jen tak něco líbit.

Naopak, byla sebevědomá, zodpovědná, temperamentní i přímá. Byla hodně samostatná. V Americe prošla školou života, spoléhala vždycky sama na sebe.

Přesto snášela vztah za hranicí únosnosti. Neměla už dřív zkušenost se vznětlivými partnery?

Vím jen, že v Americe měla několik let přítele, který jednou v jejím bytě rozbil spoustu věcí. Jestli napadl i ji, to nevím, ale soud mu zakázal se k ní přiblížit. Irena se o tom nechtěla bavit.

Kdyby šel čas vrátit o dva měsíce zpátky, myslíte, že byste mohla něco udělat jinak?

Svěřovaly jsme se jedna druhé a bylo samozřejmé, že všechno zůstane jen mezi námi. Říkala jsem jí, že je nesmysl, aby ona odešla z baráku, který je jejich rodiny. "Odejít musí on, když se nesnaží," dodávala jsem jí sílu. Pořád jsme obě věřily, že se i s pomocí psycholožky všechno vyřeší. Pomohla bych jí, ale o pomoc si neřekla a ani já nevycítila, že je situace takhle vážná. Člověk nemohl předvídat, že se stane to úplně nejhorší.