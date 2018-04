Kamarád se do mě zamiloval. Jak říct ne, a neztratit ho?

Pokud jeho city neopětujete, je velmi složité, jak mu vysvětlit, že k němu vlastně jiné než kamarádské city nechováte. Nechcete ho urazit, ublížit mu, ztratit ho úplně... Co s tím?

Zapomeňte na zbabělost

Váš kamarád si nezaslouží žádné milosrdné lži a utěšující fráze. "Jsou spíše projevem zbabělosti než ohleduplnosti," tvrdí psycholog Petr Šmolka. Měly byste si ale také uvědomit, jestli jste mu, třeba i nepřímo, nedávaly najevo signály, které by mohl považovat za příslib něčeho důvěrnějšího.

"Když se ten druhý pokusí pomyslnou hranici přátelství překročit, měli bychom sebrat odvahu a připustit, že si ho sice vážíme, je nám s ním dobře, ale žádná ´chemie´v tom z naší strany opravdu není a nebude," pokračuje Šmolka.

Přesto mu dejte najevo, že se nezlobíte, že se pokusil hranici přátelství překročit, a že byste byly rády, kdyby mezi vámi bylo jasno. Podle Šmolky je dobré nechat na něm, jestli se chce s vámi za těchto podmínek setkávat. Dejte kamarádovi ale také najevo, že chápete, pokud by mu kontakt s vámi nebyl příjemný.

"Měla jsem skvělého kamaráda. Jako bychom byli naladěni na stejnou vlnu. Mohla jsem mu říct úplně všechno, vždycky mi pomohl. Dokázal mi vždy zvednout náladu, ať se dělo cokoli," vypráví dvaadvacetiletá Aneta a pokračuje: "Jenže na jedné party našich společných kamarádů se napil a začal se ke mně chovat jinak, důvěrněji. Dělala jsem jakoby nic, ale zároveň jsem ho nechtěla naštvat nebo urazit. Nevěděla jsem, co mám dělat. A tak jsem si jeho chování nechala líbit, přiznávám, nebylo to vůbec nepříjemné. Říkala jsem si, že druhý den, až vystřízliví, na to třeba zapomene a bude vše jako při starém. Bohužel nebylo, ale já pořád neměla odvahu ho odmítnout. Bála jsem se, že ho ztratím, a to jsem nechtěla. Nakonec jsem ho ale stejně ztratila. Po nějaké době jsem se odhodlala, ale protože už jsem se s ním zapletla, ublížilo mu to mnohem víc, než kdybych na začátku řekla ne."

Odmítnout kamarádovy city je samozřejmě risk. Může se stát, že ztratíte blízkého člověka. Ublížíte mu ale mnohem méně, když na rovinu přiznáte pravdu, než abyste ho v obavách, že ho ztratíte, nechávala v domnění, že jeho city opětujete.

Vyhněte se jakémukoli mlžení, vykrucování, vymlouvání, či dokonce lhaní.

Zvláštní kapitolou je používání fráze "Buďme přátelé (kamarádi)." Tuhle větu každý z nás určitě alespoň jednou zaslechl. Většinou tím naše okolí nemíní to, že budete opravdu kamarádi a budete spolu chodit na kafe, ale spíš to, aby dotyčný s ničím nepočítal.

S pravdou zacházejte opatrně

Může se také stát, že se s někým příjemným a zajímavým seznámíte, ale po pár schůzkách zjistíte, že to není "to pravé ořechové". Přemýšlíte, jak protějšku slušně sdělit, že se s ním nadále už scházet nechcete? Na frázi "budeme přátelé" rovnou zapomeňte. Význam je většině lidí jasný - oba víte, že se scházet nechcete, ale nedokážete to říct přímo.

Jednáním na rovinu naopak můžete stoupnout v ceně jak samy u sebe, tak i u toho, koho jste odmítly. Přesně to vystihuje zkušenost sedmadvacetileté Nikoly z Prahy.

"Jednou jsem se v baru seznámila s celkem příjemným mužem, říkejme mu třeba David. Zapíjela jsem žal po rozchodu, a tak jsem si potřebovala zvednout sebevědomí. Byl mi sympatický, a tak jsem s ním strávila večer a něco jsme spolu měli. Já to považovala za jednovečerní flirt, ale on nejspíš ne. Dvakrát poté jsem se s ním setkala a potvrdila jsem si, s ním nic dál mít nechci, navíc jsem krátce poté poznala někoho, kdo mě velmi okouzlil. A tak jsem Davidovi sdělila, že ať se nezlobí, že jsem potkala někoho jiného, ale že i tak by to nejspíš nefungovalo. Nakonec mi ještě děkoval, že jsem mu to řekla na rovinu, že takhle s ním ještě nikdo nemluvil."

A pokud to mezi vámi a vaším kamarádem jiskří, zkuste se zamyslet nad slovy mého kamaráda: "Vydřené vztahy, které vznikly z dobrého kamarádství po několika letech, zatím u mě ani v mém okolí nefungují a jen kazí to dobré, co mezi oběma kamarády bylo. Snadnější je zamilovat se do někoho méně známého, o kom nic moc nevíte, kdo je pro vás něčím zvláštní."