Co s víkendem? Zažijte město jinak, vyražte do fitka nebo nakupovat

Zažít město jinak v Praze, Olomouci a Ostravě

Zažít město jinak je oslavou ve veřejném prostoru ve městě. Tuto sobotu se otevřou ulice občanům, kteří dostanou unikátní šanci poznat své sousedy, své sousedské podniky a místo, ve kterém žijí. Prostor, kterým obvykle jen procházejí či projížději cestou do práce či do školy se stane prostorem pro život. Chodníky se z místa pro zaparkovaná auta stanou opět veřejným prostorem. V Praze se otevřou na tři desítky stanovišť, tři v Olomouci a několik v Ostravě. Připraveny jsou koncerty, workshopy, občerstvení, hry a klábosení se sousedy. Více zde.

Česko se hýbe

Přijďte si zdarma zacvičit a vyzkoušet si nová sportovní prostředí. iniciativa Česko se hýbe ve dnech 20. - 22. září již potřetí dny otevřených dveří ve více než 150 fitness centrech po celé republice. Vyškolený personál vám poradí a zodpoví veškeré vaše dotazy. Seznámíte se s novinkami mezi cvičebními trendy jak ve fitness tak v aerobních aktivitách, a to vše pod vedením zkušených lektorů. Vyberete si to pravé fitness přesně pro vás a vaše známé. Takové, které bude splňovat veškeré vaše představy. Pohyb se stane nedílnou součástí vašeho běžného života. Seznam zapojených fitness center naleznete zde.

Jubilejní 100. Primátorky

Lodě startují u Veslařského ostrova, cíl je mezi Železničním a Palackého mostem. Unikátem trati je zatáčka, kterou lodě musí projet okolo Vyšehradské skály vystupující do Vltavy. Vrcholem Primátorek jsou závody skifařů a skifařek, kterých se pravidelně účastní mistři světa nebo olympionici. Primátorské osmiveslice jsou závody nejlepších českých osem v konfrontaci se zahraničními posádkami. Na náplavce u Rašínova nábřeží bude doprovodný program pro dospělé i rodiny s dětmi, včetně dětských atrakci. Více zde.

Pražský železniční den

V sobotu se chystají v Praze oslavy Dne železnice. Jsou připraveny okružní parní jízdy po pražských nádražích, výstava lokomotiv, jízdy na šlapací drezíně, exkurze do dopravní kanceláře a zábava pro děti i dospělé. V metropoli bude centrem oslav Dne železnice nádraží Praha Braník a to od 9 do 16.30 hod. Na branickém nádraží uvidíte přehlídku železničních vozidel, fyzickou zdatnost můžete otestovat při jízdě na šlapací drezíně a o dobrou náladu se postará vystoupení countryrockové skupiny El Paso. Více zde.

Oslavy Freeportu Hatě

Zahájení programu se odehraje ve Znojmě, kde kapela Tata Bojs zahraje a současně natočí svůj nový klip. Na Horním náměstí ve Znojmě bude k vidění videomapping, celým večerem provedou oblíbení moderátoři a o hudební zábavu se postarají energičtí DJ’s.Program se následně přesune přímo do Freeportu Hatě, kde je připraven Late Night Shopping. Chybět nebude občerstvení, hudba a řada dalších doprovodných akcí včetně soutěže o automobil Alfa Romeo. Dostat se do Freeportu lze také speciálními autobusy vybavenými zdarma ze Znojma.Pro návštěvníky je vstup zdarma. Více zde.

Zahradní bleší trh v pražských Dejvicích

Bleší trh s přátelskou atmosférou se koná na zahradě Kulturního centra Klubovna v Dejvicích na Praze 6 mezi 13. a 19. hodinou. Mezi 14. a 17. hod. se uskuteční výtvarný workshop pro děti organizovaný duem Máma mele.Více zde.