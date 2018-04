Kam v létě za módou: objevte nejlepší bleší trhy nebo výstavu prádla

Rozmanitý Berlín

Možná si ho s módou hned nespojíte, ale pravdou je, že místní patří mezi nejstylověji oblékané Evropany. Potrpí si na jednoduchost, eleganci a také na úlovky ze second handů či bleších trhů.

Mercedes-Benz Fashion Week



Zatímco týdny dámské módy začínají ve většině zemí až v září, německá metropole má výrazný náskok. Tamní fashion week, který představí trendy pro sezonu jaro/léto 2015, proběhne už od 8. do 11. července a svou kolekci na něm odprezentuje i česká značka Chatty. Účast na přehlídkách je bohužel velmi exkluzivní, ale nasávat atmosféru okolo přehlídkového stanu je skoro stejně zábavné. Navíc ke každému fashion weeku patří i různorodý doprovodný program. Více zde.

Výstava David Bowie

Expozice, kterou uspořádalo londýnské Victoria and Albert Museum ve slavné berlínské galerii Martin-Gropius Bau, je jedním z největších trháků léta. Od 20. května do 10. srpna si na ní můžete prohlédnout všechno, co se týká jedné z největších hudebních, ale také stylových ikon 20. století. Najdete tu ilustrace, fotografie, ukázky z filmů a hudebních videí, ale fanynky módy oslní hlavně Bowieho kostýmy od návrhářů formátu Kansai Jamamota či Alexandera McQueena. Více zde.

Bleší trhy

Berlínské "Flohmärkte", na kterých za pár centů pořídíte třeba retro kabelku, stylovou brož nebo vtipný doplněk do bytu, patří k těm nejlepším široko daleko. Němci si totiž potrpí na to, aby zboží bylo čisté, nepoškozené, prostě jako nové. Konají se každou neděli, některé po celý víkend. Velmi populární je bleší trh v Mauerparku, ale méně turistů a autentičtější atmosféru najdete na blešácích v trendy čtvrtích Kreuzberg nebo Neukölln.

Kulturní New York

Do New Yorku se jezdí pro módní inspiraci, ale také za kulturou. Letos můžete propojit oba aspekty, zajděte na výstavy, které čerpají z historie módy.

Retrospektiva Garryho Winogranda

Kdo má rád módu a večírky, oblíbí si i fotografie newyorčana Winogranda. Průřez jeho tvorbou teď vystavuje Metropolitní muzeum. Od 50. let do své smrti v roce 1984 na černobílých snímcích zachycoval aktuální atmosféru Spojených států. Kromě fotografií z vyšší společnosti, galavečerů hollywoodské smetánky a luxusních večírků jsou v "The Met" k vidění záběry z každodenního života nebo třeba ze srazů hippies. Více zde.

Exposed: A History od Lingerie

Výstava, kterou připravil Fashion Intitute of Technology, probíhá od 3. června do 15. listopadu. Mapuje vývoj spodního prádla od 18. století do současnosti, takže na ní můžete vidět luxusní noční košile, komplikované šněrovací korzety, ale i první podprsenky nebo odvážné kousky od značek, jako je Agent Provocateur. Od 13. září bude na stejném místě ještě expozice Dance & Fashion o tom, jak se měnily kostýmy baletek a dalších tanečnic. Více zde.

Trendy Lisabon

Teď je v módě sem jezdit za jídlem, do klubů, k Atlantickému oceánu, ale i na nákupy. Když víte, kam zajít, můžete si domů odvézt originální kousky, jaké v řetězcích nenajdete.

Principe Real

Čtvrť, kde žijí mladí a styloví obyvatelé Lisabonu, většina turistů jen tak neobjeví. Tím lépe pro ty, kdo si chtějí v klidu projít místní butiky. Většinu jich najdete na Rua Dom Pedro. Oblečení a doplňky od místních designérů i zahraničních značek nakoupíte třeba v Espaço B nebo v dvoupatrovém Fabrico Infinito. Za vidění stojí i showroomy portugalských návrhářů, jako jsou Alexandra Moura nebo Filipe Faísca.

Muzeum designu a módy

Až vás nákupy unaví, osvěžte se výhledem na řeku Tejo. Kousek od náplavky pak najdete MUDE – Museu do Design e da Moda. I název naznačuje, že muzeum nabízí výběr zajímavého moderního designu. Najdete tu šaty od legendárního Yves Saint Laurenta nebo od Španěla Cristóbala Balenciagy, ale také třeba nábytek od Philipa Starcka.

Výborné jsou i krátkodobé expozice, do 31. srpna jsou to "Ikony 80. let". Vstup je zdarma. Více zde.



