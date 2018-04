Kam se poděla Petra Němcová?

Na začátku byla jednou z několika krásek, kterým se podařilo dostat na titulní stranu plavkového vydání prestižního časopisu Sports Illustrated. Pro modelku jde o významnou metu, protože se přes noc dostane mezi ty úspěšné, o kterých se ví a mluví. Ostře sledované vydání totiž vychází jen jednou do roka.

Některé zakázky už se vám sice navždy budou vyhýbat (titulní strana Sports Illustrated je vyhrazená komerčnímu typu modelek s ženskými rysy, kde hubenost vyžadovaná přehlídkami haute couture nemá místo), ale jiné, výtečně placené se zase pohrnou. Sám o sobě však tento úspěch nestačí.

Proto měla Petra Němcová nepatrné štěstí ve velkém neštěstí, když se v prosinci 2004 stala jednou z obětí tsunami, které zničilo pobřeží Indonésie i Thajska. Přežila ho se zlomenou pánví jen díky ohromné vnitřní síle a shodě neuvěřitelných náhod. Prošla si hrůzami, které si jen málokdo dokáže představit, a k tomu navíc přišla o milovaného muže.

"Dostala jsem tehdy druhou šanci v životě a to mě navždy změnilo," vyprávěla v roce 2005 reportérce věhlasného časopisu Vanity Fair.

V náručí celebrit

Tsunami se stalo zlomovým bodem v jejím životě. Od té doby už nic nebylo jako dřív. Stala se tváří obětí v Thajsku, nejznámější přeživší, a navíc měla příběh, kterému všichni rozuměli.

Otázkou za milion dolarů bylo, jak toho co nejlíp využít, aby pomohla dalším obětem, i sobě jakožto veřejné osobě. Petra, nebo spíš její agent si počínali velmi sofistikovaně a česká modelka ze svého příběhu žila další tři roky.

Podařilo se jí to, co odlišuje sice úspěšné, ale víceméně bezejmenné modelky od celebrit, kterým se platí za účast na večírcích, které jsou zvány na důležité akce typu festivalu v Cannes nebo třeba pooscarové party zmíněného časopisu Vanity Fair a jejichž partnerský život sledují společenské rubriky světových médií.

Petra Němcová Narodila se 24. června 1979 v Karviné. V 16 letech ji kamarádka přihlásila do soutěže budoucích modelek Elite Model Look. Po vítězství odjela do Milána, kde začala její úspěšná kariéra. V roce 2003 ji časopis Sports llustrated označil za tvář roku. Zasnoubila se s módním fotografem Simonem Atleem, kterého však v roce 2004 v Thajsku zabilo tsunami. Ona jen těsně unikla a napsala o tom knihu Vždy s láskou, Petra a založila fond Happy Heart, který pomáhá asijským dětem.

Takže když na tiskové konferenci v roce 2006 cudně klopila zrak a na otázku, jestli zná Jamese Blunta, odpověděla jen "Ano, znám ho velmi dobře", bylo jasné, že právě všem rozněžnělým obdivovatelkám megahitu You‘re Beautiful vyfoukla nejromantičtějšího zpěváka zeměkoule.

Když ho nachytali s jinou a pár se rozešel, oslavila samostatný život s další super hvězdou, hercem Brucem Willisem, se kterým přijela do Cannes. Cynicky řečeno, posloužili si vzájemně – on se objevil s mladou a krásnou ženou, ona s jedním z nejžádanějších herců na světě a dohromady podpořili její nový projekt: Petra Němcová si, stejně jako většina ambicióznějších modelek, založila nadaci. Ta její se jmenuje Happy Hearts a pomáhá dětem postiženým přírodními katastrofami.

Sean Penn, se kterým se začala objevovat poté, sice nedosahoval Willisova statusu (navíc byl v té době ženatý), ale románek s ním trval o to déle a stejně tak i přístup na společenské stránky novin a časopisů.

Jenže od té doby, co se Sean Penn vrátil k manželce (dnes už bývalé), je ticho po pěšině. V Česku se Petra Němcová objevila v několika kampaních, ať už v té na šperky Alo či na laciné modely řetězce C&A, ve kterých se usmívala z prosvícených panelů na zastávkách, ale jinak nic.

Dokonce ani zamilovaný blogger Popoholic, jenž Petru natolik zbožňuje, že se zavázal zveřejnit každou její fotku, která mu přijde pod ruku, nevěděl, co se s ní děje. Uklidnil se až letos v květnu, když ji po dvou letech zase spatřil – tentokrát nikoliv při pomoci Haiti, ale na premiéře druhého dílu filmového Sexu ve městě. Vypadala fantasticky jako kdykoliv předtím, ale přišla sama a jako by něco postrádala. Že by příběh?