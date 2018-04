Kam s dětmi v sobotu a v neděli? Tenhle víkend patří tátům

Středočeský kraj: Den koně v historické vesnici Botanicus

Neobvyklý program nabízí na sobotu vesnice řemesel a umění Botanicus v Lysé nad Labem. Den koně, jak vypovídá název, bude o koních: ráno začne turnajem na koních, na koních se budou děti moci i povozit a vyfotit. Představení divadelní společnosti Trakař představí hru pro diváky všech věkových kategorií využívající mystifikaci a hravou dvojznačnost. Pro děti i dospělé je připravena řada soutěží a her.

Kromě výše uvedeného programu, který bude probíhat nejen v Historickém centru, ale také v zahradách, se můžete podívat, případně si i vyzkoušet starobylá řemesla a ochutnat krmi připravovanou dle sezony místních Bylinných zahrad.

Kde? Historickou vesnici Botanicus najdete v obci Ostrá nedaleko Lysé na Labem.

Kdy? V sobotu 18. 6. 2011 od 10.30 hodin

Více ZDE.

Královéhradecký kraj: Den Labe 2011

Tradičním lákadlem akce Den Labe jsou dračí lodě a to především sobotní souboj univerzit Hradce Králové a Pardubic na osmiveslicích.

Tatínky jistě zabaví vystoupení mnoha skupin, a pokud vyrazí už v pátek, tak se mohou sami i zúčastnit běhu přes Trubačovu lávku. Pro děti jsou připraveny skákací hrady a skluzavky, skákání v pytlích a hlavolamy. Dětský program zdarma.

Kde? Eliščino nábřeží, Hradec Králové

Kdy? Již od čtvrtka 16. 6. až do soboty 18. 6. 2011

Více ZDE.

TIP: Chtěli byste vyrazit na dračí lodě, ale máte do Hradce daleko? Co takhle Brněnský festival dračích lodí? Více ZDE.

Moravskoslezský kraj: Den otců v zoo Ostrava

V ostravské zoo mají připravený kuličkový turnaj nejen pro táty a také velmi netradiční nabídku: "Získejte zlevněnou vstupenku na tento den do zoo a zdarma vstup pro děti - přineste vysloužilý elektrospotřebič."

Děti si určitě užijí komentované krmení, na programu jsou například pandy, vydry, šelmy nebo hroši, za pěkného počasí i lemuři a papoušci. Tatínci si budou moci vyzkoušet, jak se někteří zvířecí tátové starají o své potomky, třeba tamaríni, pštrosi či tetry. Tento den bude také komentované krmení speciálně zaměřeno právě na zvířecí táty.

Kde? Ostrava

Kdy? V neděli 19. června 2011, program od 10. do 16. hodiny

Za kolik? Dospělí 100 Kč, děti 3 až 15 let 70 Kč, děti do 3 let zdarma

Více ZDE.

Praha: Sportovní odpoledne se Čtyřlístkem

V neděli odpoledne máte jedinečnou příležitost zažít společně s neohroženou partou kultovního časopisu Čtyřlístek odpoledne plné zábavy a sportu, určené nejen pro děti, ale na odpališti se jistě zabaví i tatínkové. Pro děti bude zážitek setkat se s oživlými postavičkami Čtyřlístku - Bobíkem, Fifinkou, Pinďou a Myšpulínem.

Kromě golfových disciplín, které si tu mohou děti vyzkoušet spolu s tatínky, bude celé odpoledne ve "sportovním duchu". Děti se můžou těšit na 18 sportovních disciplín a soutěží, dětskou zumbu, cvičení, trampolíny a nebudou chybět ani další atrakce, jako je střelba na terč, putovací slalom, nafukovací hrad, soutěže a také mnoho zajímavých cen.

A dospělí zase určitě ocení, že se budou moci osobně potkat se samotným tvůrcem Čtyřlístku - Jaroslavem Němečkem.

Kde? Areál Golf Hostivař, Hostivař

Kdy? V neděli 19. 6. 2011

Za kolik? Vstupenky na místě, dospělí 150 Kč, junioři: 90 Kč, děti do výšky 120 cm zdarma

Více ZDE.