Kam s dětmi o víkendu? Na hrad, do nového parku nebo za olympioniky

Nová země zábavy i poznání

Využijte posledních slunečních dní k návštěvě nově otevřeného rodinného areálu plného nápaditých atrakcí - Parku Mirakulum, který vznikal v Milovicích nad Labem poslední dva roky. Během tohoto období zde vyrostla "země", která bude bavit nejenom malé návštěvníky. Herní atrakce pro děti všech věkových kategorií, velkolepý a architekturou výjimečný hrad s podzemními chodbami, kontaktní zoo s mini oslíky, holandskými mini kozami a Quessanskými ovcemi, venkovní kamenný amfiteátr, nafukovací trampolíny nebo lanové centrum zasazené do malebné přírodní scenérie jistě ocení i dospělí. "Nová země" nabízí také obří houpačky, kolotoče nebo velké pískoviště a mnoho dalších nápaditých a inovativních atrakcí. V sobotu se můžete těšit i na živá vystoupení kouzelníka. Více ZDE.

Šermíři na hradě a motorky v podhradí

Hrad Šterneberk otevře o víkendu své brány a nabídne v rámci oslav Dnů evropského dědictví zajímavý program. Těšit se můžete na kostýmované prohlídky celého hradu, děti i dospělé pobaví veselá pohádka O falešném drakovi a na nádvoří se bude bojovat o ruku Kačenky. Uvidíte souboje s nejrůznějšími druhy dobových zbraní, které budou zpestřeny šlechtickým a vesnickým tancem. Mimo program na hradě Šternberk budou na hlavním náměstí probíhat šternberské městské slavnosti zpestřené závodem šlapacích motokár a na trati Ecce Homo se utkají historické vozy a motorky. Více ZDE.

Tip: Dny evropského dědictví Každoročně v měsíci září (letos je to 8. – 16. 9.) se otevírají nejširší veřejnosti brány zajímavých památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V souvislosti se Dny evropského dědictví se také konají nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy po celé České republice. Například v Plzeňském kraji se mimořádně otevře zámek Červené Poříčí a zpestřením bude i nahlédnutí do dámské garderoby a toaletní místnosti. V Ústeckém kraji na zámku Velké Březno se během víkendu vrátíte do minulosti a s jeho dávnými obyvateli prožijete významné části jejich života. Součástí programu bude i sobotní noční prohlídka, která začíná ve 21. hodin. Na Vysočině, na zámku v Náměšti nad Oslavou, vás čekají netradiční prohlídky: návštěvníci tak opět spatří řadu živých obrazů ze skutečné i fiktivní historie zámku a okolí, nebo potkají osobnosti, které v dějinách zámku na tomto místě pobývaly, nebo se tu občas jen letmo zastavily, a pokud se sem nedostavily, alespoň o tom vážně uvažovaly, zmínit můžeme třeba Jana Ámose Komenského a v zámecké zahradě vás budou očekávat šermíři a dělostřelci. Láká vás program a rádi byste vyrazili? Interaktivní e-mapa zobrazí, jakou památku máte nejblíže a podle toho si můžete upravit svůj program.

Festival Sporťáček

První víkendová sobota po zahájení školního roku bude ve sportovním areálu HAMR Braník v Praze 4 patřit dětem a sportování. Festival Sporťáček je největším sportovním náborovým festivalem v rámci České republiky pro děti do 15 let. Hlavním smyslem festivalu je dopřát dětem možnost vyzkoušet si na jednom místě všechny sportovní aktivity, lépe rozpoznat své fyzické předpoklady a snadněji se rozhodnout, který sport si zvolit. Bohatý bude i doprovodný program. Kromě exhibičních vystoupení na pódiu mohou návštěvníci změřit své síly na veslařských trenažérech a herních konzolích. Za zvýhodněnou cenu 100 Kč bude možné nechat děti vyšetřit fyzioterapeutem, jedná se o základní prohlídku a doporučení směrem ke sportovním aktivitám. Ozdobou sportovního festivalu budou olympionici z letošních her v Londýně v čele s Davidem Svobodou, Josefem Dostálem, Janem Štěrbou, Jaromírem Ježkem, Petrem Koukalem a další známí sportovci. Brány Sporťáčka budou pro veřejnost otevřeny od 10 do 18 hodin. Děti do 15 let mají vstupné zdarma. Více ZDE.