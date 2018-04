Trautenberk, kouzelník i piráti. Tipy, kam s dětmi o víkendu

1:00 , aktualizováno 1:00

Pro ty, kdo s dětmi o víkendu nejedou na lyže nebo boby, máme zajímavé tipy od maminek z kamsdetmi.com. Co třeba se zajet podívat na pohádkové kostýmy a kulisy včetně těch z nejlepšího českého večerníčku na zámek v Napajedlech? Nebo se vypravte do Vyškova za masopustním veselím v zooparku, na pražský Smíchov za kouzelníkem i dobrotami či do Olomouce na divadelní představení v divadle Tramtarie o trochu zvláštních pirátech.