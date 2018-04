Kam vyrazit s dětmi o víkendu: na lyžařské závody nebo za vodníkem

Lyžařské závody na Lipně i pro mrňata

Chcete si s dětmi vyzkoušet atmosféru lyžařských závodů, jaké znáte z televizních obrazovek? O tomto víkendu, vzhledem k tomu, jak to teď vypadá venku, budete mít ideální podmínky.

Přijeďte v sobotu do lyžařského areálu Lipno, kde se uskuteční další ze závodů Ski4Fun Cupu 2013. Závod je určen široké veřejnosti bez rozdílu věku a pohlaví a jako jeho účastníci získáte s možností startovat v závodě také slevu na celodenní permanentku pro lyžovačku v den závodu.

Startovné činí 50 Kč pro mrňata a lyžařskou přípravku, 100 Kč pro žákovské a juniorské kategorie a 150 Kč pro dospělé. Více informací ZDE.

Tip: Po lyžování můžete vyzkoušet Stezku korunami stromů Lipno, která se nachází v areálu a patří k turistickým perlám Jihočeského kraje.

Vodníkův sen

Sobotu si také můžete zpříjemnit divadelním představením v Malostranské besedě, kde se bude hrát Vodníkův sen, humorně laděný pohádkový příběh ze světa vodníků, víl, čarodějnic a čertů...

Jednoho dne si vodník Klepítko usmyslel, že ho to už u rybníčka nebaví a že starost o rybičky je pěkná nuda. A proto se rozhodl, že se stane vílou. Taková kouzla, jak přeměnit vodníka ve vílu dovede pouze čarodějnice Krasomila, ale té se ten nápad vůbec nelíbí, a tak se s vodníkem začnou dít podivné věci. Délka představení je necelou hodinku a je vhodné pro děti od 5 do 99 let. Více ZDE.

Cirkusový karneval v Olomouci

Nedělní odpoledne bude v Olomouci patřit tanečnímu dýchánku v maskách a převlecích. Dětský karneval na téma Cirkus bude zahájen zkrácenou verzí poetického pásma brněnského Divadla plyšového medvídka Křišťálová studénka aneb Cirkus Sládek, veselým příběhem plným básniček, písniček a hádanek z pera jednoho z nejlepších autorů dětské literatury české historie Josefa Václava Sládka.

A na závěr si nenechte ujít defilé masek a převleků a samotný tanec a rej v cirkusových kulisách střídaný s vystoupením Cirkusu Levitáre s žonglováním, kouzlením a jinými kouzly. Odpoledne vyvrcholí slosováním vstupenek a rozdáním výher. Více ZDE.

Cesta do neznáma v Písku

Cesta do neznáma je první velká interaktivní expozice Sladovny roku 2013 a vypráví o Odysseově pouti domů. Děti i dospělí zažijí na vlastní kůži dobrodružství přímo ve vlnách Středozemního moře, které bude vytvořeno v hlavním výstavním prostoru Sladovny.

Čeká vás tu Kyklopova jeskyně, šestihlavá příšera Skylla, Sirény a jejich karaoke a nakonec i sladký návrat na Ithaku. Expozice je vhodná a zábavná pro děti od 4 let.

Tip: Když už do Sladovny vyrazíte, nenechte si také ujít výstavu oblíbených Lichožroutů a tentokrát se k nim ještě přidala vosička Marcelka. Více ZDE.