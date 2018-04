Kam s dětmi: do strašidelné zoo nebo za pejskem a kočičkou do divadla

Strašidelná zoo

Zoo Děčín bude první listopadovou sobotu opět patřit strašidlům. Návštěvníky čeká již tradiční akce spojená s dlabáním dýní a strašidelnými soutěžemi. Kromě soutěže o nejhezčí dýňové strašidlo čeká děti cesta za strašidly, na které bude nutné splnit mnoho zapeklitých a strašidelných úkolů. Děti dostanou šanci se setkat s hejkaly, mumiemi, čarodějnicemi, bludnými námořníky, upíry, čerty a dalšími pohádkovými bytostmi.

Závěr akce bude patřit lampionovému průvodu, který povede známá filmová Addamsova rodina. Pokladna zoo bude v tento den otevřena až do 18 hodin a ke koupi zde budou i kompletně vybavené lampiony. Více ZDE.

Tip: 3x do zoo za strašidly Akce Strašidelná zoo se koná jako společná aktivita Unie českých a slovenských zoo, kdy se až do 5. listopadu chodí do zoologických zahrad v Česku a na Slovensku spousta návštěvníků bát a zároveň si užívat legraci. Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou vás zve nejen na dlabání dýní a lampionový průvod, ale třeba i na přednášku o mořských příšerkách. Více najdete ZDE. V zooparku v Chomutově se bude soutěžit o nejhezčí masku, nej dýni a lampiony. Vše zakončí ohňová show. Více najdete ZDE. V zoo v Ústí nad Labem se vydejte na rej masek, dlabání dýní či setkání se strašidly. Více ZDE.

Mezinárodní filmový festival pro děti

O víkendu začíná již 4. ročník Juniorfestu, mezinárodní nesoutěžní přehlídky pro děti a mládež. Ta se opět odehraje v Horšovském Týně a Plzni a novinkou je přesun části programu do Dobřan, kde festival kdysi pod názvem Filmák vznikl.

Juniorfest tradičně nabízí nejlepší evropské filmy pro děti a mládež. Letos Juniorfest navíc přichystal několik zajímavých doprovodných sekcí. V sobotu tak náměstí v Horšovském Týně ožije festivalovým jarmarkem, zajímavými tvůrčími dílnami, stánky s dětskými hračkami i bohatým kulturním programem. Vstup je volný a bez nutnosti rezervace.

Odpoledne si pak můžete rezervovat vstupenky na slavnostní zahájení, kterého se zúčastní řada oblíbených herců a režisérů a nedělní odpoledne slibuje, že s čerty mohou být i žerty v Erbovním sále hradu a zámku Horšovský Týn. Více ZDE.

Poprvé do divadla

Nedělní inscenace O pejskovi a kočičce v brněnském divadle Radost je ideální pro první návštěvu divadla právě s těmi nejmenšími diváky, kteří uvidí, jak to bylo, když pejsek a kočička spolu hospodařili.

Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli. Jednoho dne měli svátek i narozeniny, a tak se pustili do pečení dortu. Jindy zase myli špinavou podlahu, a tak se umazali, že museli vyprat i sami sebe. A pak zase našli panenku, která plakala, a začali se o ni starat jako o svoje děťátko.

O mimořádném úspěchu této inscenace svědčí i to, že od její premiéry letos uplynulo již 25 let. Při návštěvě divadla nezapomeňte nakouknout do Muzea loutek. Divadlo Radost totiž uchovává už od svého založení v roce 1949 z každé inscenace několik loutek. Dnes jsou jich už stovky a jejich autory jsou renomovaní výtvarníci. Více ZDE.