Dinosauři, draci, cukr a jablka. Víkend s dětmi bude sladký i divoký

Celý den jako z cukru

Cukrové slavnosti, svátek milovníků všeho sladkého, cukrovinky jako odměny v soutěžích, ale i hrdinové pohádek či scének, to vše chystá již tuto sobotu zámek Loučeň, který byl dlouhá léta sídlem Thurn-Taxisů, zakladatelů českého cukrovarnictví. Asi nejvíce návštěvníků se třese na sobotní sklizeň přísně utajeného exotického stromu zvaného bonbónovník, jehož sladké plody se budou sklízet úderem 15. hodiny. Děti se mohou těšit na pohádky Jak se peče pohádka a Perníkovou chaloupku a právě jednu takovou perníkovou chaloupku si pak budou moci také ozdobit. Nebude chybět oblíbená cukrová vata a nebo zmrzlina, ať už ve skutečné, nebo personifikované podobě stylizovaných postav. Na Cukrových slavnostech se bude také zpívat, tančit a na programu je také celá řada soutěží pro rodinné týmy. Více ZDE.

Tip: Cukrové slavnosti slaví také Muzeum cukrovarnictví v 10 km vzdálené Dobrovici. Tam se můžete zase těšit na mažoretky, oživlá strašidla nebo dekorační vykrajování ovoce a zeleniny pro slavnostní tabule.

Za dinosaury do Ostravy

O říjnových víkendech se také můžete vydat na rodinný výlet do DinoParku Ostrava, kde na vás na 35 ha čekají desítky statických i pohyblivých ozvučených modelů prehistorických zvířat v životních velikostech. Zvířata jsou zasazena do prostředí, ve kterém obývala naši planetu před více než 65 miliony let. Prohlídku DinoParku vám zpestří DinoExpres, vláček, který vás zaveze do míst, kam byste se pěšky mezi dinosaury báli. A to není vše, můžete také navštívit 3D kino s novým filmem Triceratops a nebo vyzkoušet své znalosti na dětském paleontologickém hřišti. Více ZDE.

Jablečný den na zámku Krásný Dvůr

To je den plný jarmarku, dětských soutěží, vystoupení dětí i dospělých, koňské šou, hudby a tance, štrúdlů a dalších jablečných specialit. Prostě vše co souvisí s jablky včetně jablek v jakékoli úpravě nabídne v sobotu zámek Krásný Dvůr. Na nádvoří uvidíte kromě hudebních vystoupení také kejklíře, jak se pletou košíky a také třeba ukázku jízdy v dámském sedle. Na louce pod zámkem vás a děti čekají koníci a také unikátní přetahovaná koně s lidmi. A v zahradě zámku si děti mohou vyzkoušet střelbu z luku, ze vzduchovky a další úkoly. V prostorách pod zámeckým schodištěm můžete navštívit retro výstavu dětských kočárků, zavinovaček, výbavičky pro miminka, hraček z 50. až 80. let minulého století. A v neděli na louce pod zámkem vás odpoledne bude čekat velká koňská show. Více ZDE.

Drakiáda ve Strančicích

K podzimu patří pouštění draků, které baví nejen malé i velké kluky, ale i holčičky, rodiče, babičky a dědečky. Vydejte se tuto sobotu na pole mezi Všestary a Strančicemi a přineste si sebou létající potvoru. Hromadný start bude v půl jedenácté, od půl desáté začíná registrace účastníků. Bude se také soutěžit v dračím víceboji v několika kategoriích a zvláštní odměny si pořadatelé připravili pro ty, kdo si donesou doma vyrobeného draka. Více ZDE.