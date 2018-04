Prasátko, panenky Barbie, kostýmy i loutky. Vaše děti se nudit nebudou

Za slavnými princeznami

Výstavu padesáti originálních kostýmů, kulis a rekvizit z patnácti populárních pohádek Československé televize a České televize od 70. let 20. století do současnosti najdete na zámku Chyše v Karlovarském kraji. Přijďte se podívat, co si oblékali princové, princezny i ostatní hrdinové pohádek jako Lotrando a Zubejda, Princové jsou na draka, Královna Koloběžka I., Zlatovláska, Anděl Páně, O štěstí a kráse a dalších našich oblíbených pohádek. A pokud zajdete na oběd do restaurace zámeckého pivovaru, můžete se těšit i na speciální pohádkový jídelní lístek. Více ZDE.

Kostýmy i Barbie na hradě

Kostýmy hrají hlavní roli i na víkendových prohlídkách hradu Šternberk, kde si můžete princeznovské šaty a další převleky i vyzkoušet a nechat se v nich vyfotit v profesionálním fotokoutku, takže si domů odnesete vytištěné fotografie. A s kostýmy tu mysleli i na děti. A pokud na Šternberk vyrazíte s dcerou nebo vnučkou, určitě ji nadchne netradiční výstava "S panenkami za historií aneb světové dějiny očima panenky Barbie". Výstava představuje slavné postavy a momenty z historie na originálních modelech panenky Barbie a jejího společníka Kena. Část expozice se vydá i do světa pohádek. Expozici najdete ve výstavních prostorách hradu na dolním nádvoří. Více ZDE.

Loutky a hudba v jihočeských Miroticích

Devátý ročník divadelního, loutkového a hudebního festivalu vyvrcholí v jižních Čechách tuto sobotu. Pro děti doporučujeme například pohádku Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, ale na své si přijdou i dospělí. Nenechte si ujít ani bohatý doprovodný program včetně výtvarných a loutkářských dílen, jízd na koni, plavby na lodičkách, kejklířské dílny Vojty Vrtka nebo horolezecké stěny. Více ZDE.

Pigyáda pro malé i velké

V neděli se v areálu Botanika uskuteční akce určená hlavně pro děti, na které se ale vyřádí i dospělí. Růžové prasátko Pigy ukáže dětem, jak moc je pohyb zdravý a důležitý. Proto si pro ně připravilo několik disciplín od bazénu přes cyklostezku, tenisové kurty, golfové hřiště až po jízdu na poníkovi. Nebude chybět ani kulturní program jako koncerty, divadelní představení a možná přijde i kouzelník. A co je více než příjemné, vstup je zdarma. Více ZDE.