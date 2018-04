Kam na nákupy stylového oblečení a doplňků? Za hranice už nemusíte

Časy, kdy se v Česku nedal sehnat jediný pořádný kousek oblečení, o designovém zboží nemluvě, jsou naštěstí dávnou minulostí. A každou sezónou se situace o poznání lepší. Otevírají se nové a nové obchody, zatímco ty stávající výrazně rozšiřují nabídku. Vybírat je z čeho a i když si nic nepořídíte, mnohá místa stojí za návštěvu.

Prádlo a plavky

Začneme-li nákup od základu, musíme to vzít přes spodní prádlo. A že je z čeho vybírat. V posledních týdnech přibylo hned několik míst, která byste rozhodně neměli minout.

Jen pár kroků od Václavského náměstí najdete nový značkový obchod slovinské značky Lisca se spodním prádlem a plavkami pro ženy i muže. Na výběr jsou klasické linie plné krajek i super módních neonových barev. Nejžhavější novinkou je prádlo pro muže. U regálu s plavkami se podívejte na bronzovo-oranžové modely, krásně zdůrazňují opálení a lichotí postavě.

Může se hodit Na Modissimo.cz pořídíte dámské plavky podle aktuálních módních trendů. Nakupujte z pohodlí domova.

Také rakouský Palmers vsadil na nákupní horečku českých žen a otevřel na pražském Chodově svůj první samostatný obchod. V něm tuto sezónu hledejte především přizpůsobivé plavky, které dokážou zkorigovat drobné nedostatky a zdůraznit přednosti postavy. A to vše ve velmi atraktivních barvách a oku lahodících vzorech.

Pokud si potrpíte na skutečně luxusní prádlo, pak byste neměli minout největší obchod se spodním prádlem v pražském Domě módy. Zde se podívejte ke stojanům s logem španělského návrháře Andrese Sardy. Nejnovější kolekce je stvořena z hedvábného saténu, transparentního tylu a delikátní krajky. Vedle jednobarevných podprsenek a kalhotek se podívejte i na ty s módními květinovými vzory.

Nejmódnější luxus

Dobrých zpráv pro všechny oběti módních trendů a luxusního oblečení máme hned několik. Jen se připravte, že sáhnete dost hluboko do peněženky. Mnoha novinkám nelze tak snadno odolat. Podlehnout jim je mnohem jednodušší.

Po měsících netrpělivého čekání se znovu otevřela česká pobočka francouzského módního domu Dior na své tradiční adrese. Nepříliš prostorný butik se proměnil k nepoznání a rozšířil se do důstojných rozměrů. Za zmínku stojí nejen kolekce pre-fall, ale samotné místo.

Zajímavým detailem je reinterpretace slavného obrazu Gustava Klimta z hliníkových oček od Philippa Bradshawa. Neuvěřitelnou dominantu zdobného schodiště tvoří virtuální okna s běžícími freskami i privátní šatna ve stylu novodobého budoáru. Počet zákazníků, kteří butikem procházejí, nutí k zamyšlení, zda-li ekonomická krize skutečně existuje. U Diora tomu tak rozhodně není.

Také vás baví sledovat nejnovější přírůstky v šatníku vévodkyně z Cambridge a její sestry Pippy Middletonové? Pak vás jistě potěší fakt, že jejich oblíbená značka Temperley London dorazila i do Čech. Konkrétně se za ní musíte vydat do luxusního butiku Obsession, kde elegantní společenské oděvy najdete pod jednou střechou s extravagantními kreacemi dvojice Viktor&Rolf či nadčasovým Oscarem de la Rentou.

Také další multibrandový obchod Pařížská 17 nově obohacuje stávající nabídku o super novinku v podobě letních modelů italské značky Missoni. Neformální luxus, typické vzory a také ekologicky šetrné látky: to vše proslavilo rodinné módní impérium po celém světě. Aktuální kolekce opět hýří výraznými odstíny modré, růžové a žluté v kombinaci s černou ve formě transparentních úpletů. Nepřehlédnutelným detailem je v tomto případě tyrkysová nit s vysokým leskem.

Doplňky i radost pro muže

Doplňky byste neměli podceňovat, neboť dodávají vzhledu na jedinečnosti. A nemusíte nutně utrácet horentní sumy, i když ani zde není okázalý luxus tak zcela od věci. I pro muže se něco najde, aby jim to nebylo líto.



Hodinky s nápisem Rolex není třeba dlouze představovat, ve svém oboru představují to nejlepší z nejlepšího. Kousek od zmiňovaného Diora najdete ráj pro vyznavače luxusních časoměřičů, v němž jsou novinky představené na prestižním veletrhu ve švýcarské Basileji. Legendární modely v klasické podobě i v novém, ještě luxusnějším hávu z bílého a žlutého zlata nelze minout bez povšimnutí.

Cestu od absolutního luxusu v Pařížské k přijatelným cenovkám začněte v nově otevřeném obchodě s kabelkami Carpisa v centru hlavního města. K němu se brzy připojí i další v Plzni. Poměrně nová značka zahájila svou existenci teprve před 10 lety v Itálii. Představuje několik kolekcí kabelek, módních doplňků, šátků, pásků a peněženek v duchu světových metropolí Paříže, Londýna, Barcelony a Dubaje.

Ani pánové nepřijdou v našem stylovém průvodci zkrátka. Alespoň jeden dokonale padnoucí oblek by ve své skříni měl mít každý muž bez ohledu na své zaměstnání.

Značka Magnificent Tailors se zaměřuje na náročnou pánskou klientelu s nabídkou elegantních, klasických obleků. Zatím je najdete v Trenčíně, nicméně brzy otevřou showroom v Bratislavě a do budoucna uvažují i o Praze a Vídni.

Za málo peněz hodně muziky

Milujete slevy a značky zároveň? Pak si do svého diáře označte dny od 23. do 28. června, kdy se v nákupním centru Harfa otevře pop up outlet Fashion Days. V časově omezeném improvizovaném obchodě najdete desítky značek za ceny ještě nižší než v internetovém obchodě se zlevněným zbožím. Organizátoři slibují průběžné doplňování zásob, proto nemusíte do nákupního centra běžet hned první den.