Kam mají mířit muži

Styděl se, bál, přečetl řadu knížek, vymetl police lékáren a sáčky bylinkářů, až se nakonec jednoho dne přece jen vydal na cestu, kterou dosud nejen lvi salonů považují za potupnou - totiž k doktorovi. Praktickému. Stejně tak mohl ovšem zamířit k sexuologovi či urologovi. To, že ta pravá je i ordinace lékaře-androloga, pan T. nevěděl. Nejspíš proto, že andrologie, jejíž název je odvozen z řeckého slova andros - muž, patří k nejmladším lékařským oborům.

Záběr této moderní vědní disciplíny je nesmírně široký. Zabývá se samozřejmě tvorbou spermií a hormonů a z toho se odvíjejících problémů s erekcí, ejakulací a plodností, zkoumá však také organická tkáňová postižení a postižení cév i buněk. Při vyšetřování hladin pohlavních hormonů spolupracuje androlog s endokrinology, při léčbě neplodnosti zase s gynekology a samozřejmě se sexuology.

"Existuje už dokonce preventivní dětská andrologie zaměřená na problémy, které se již v útlém věku vyskytují zejména u chlapců," upozorňuje Vladimír Kubíček z Centra andrologické péče v Českých Budějovicích. "Jde například o vrozené vývojové vady pohlavních cest a orgánů. Včasnou léčbou totiž můžeme zabránit potížím, které by se jinak určitě objevily v dospělosti, včetně neplodnosti."

Sexuální normalizace

Kdyby se sex nalinkoval, srovnal do tabulek a k tomu se připojil seznam odpovědí na otázky, co je, a co není normální, šla by taková publikace na dračku. Jenže knížku vlastního sexuálního života si každý člověk musí napsat sám. Některé kapitoly, pravda, přenechává jiným autorům - genetice, výchově či vlivu okolí.

Zatímco někdo si vůbec nedovede představit, že by se před svým partnerem svlékl donaha (natož aby to udělal), jiní se nestydí provozovat řadu jiných věcí, a to dokonce i před cizími partnery. V páru se mohou sejít dva lidé, kteří jsou podobně založení, vstřícní a sex oběma přináší uspokojení; meze toho, co je normální, a co ne jsou pak v takovém vztahu dány pouze tím, co oběma vyhovuje. Jenže zrovna tak existují dvojice s naprosto odlišným přístupem, kde postupem času získají navrch averze a zábrany. Důležitou roli v řešení všech konfliktních vztahů hraje čas. Lidé, kteří mají problémy s intimním životem, ho musí věnovat nejen sami sobě, ale nejméně jednou tolik také svému partnerovi.

"Jako všechno, co má k něčemu vypadat, se i sexuální vztahy musí pěstovat. Žádná tabletka to za nikoho nevyřeší," říká doktor Kubíček, jeden z mála specializovaných andrologů v České republice.

Informací jako šafránu

Cesty, které muže dovedou k lékaři, jsou křehké a křivolaké. Není divu: sexuální problémy jsou pro řadu lidí tabu, často o nich nemluví ani dlouholetí partneři, natožpak svěřovat se někomu cizímu... Sám doktor Kubíček uvádí, že do jeho ordinace přicházejí muži s velikým sebezapřením a zaťatými zuby, když je k tomu přimějí partnerky nebo jejich potíže překročí únosnou mez. Stížnosti se většinou týkají dvou hlavních oblastí - neplodnosti a poruch erekce.

"Většinou jsou to pochopitelně lidé starší," poznamenává doktor Kubíček, "v téhle oblasti však neexistují žádné věkové hranice. Všichni muži, lhostejno do které kategorie patří, by měli vědět, že už dokážeme zjistit příčinu jejich potíží a pomůžeme jim je vyřešit."

Výhodou je, že k návštěvě andrologické ordinace, která obvykle sídlí na urologické nebo gynekologické klinice, není třeba mít doporučení praktického lékaře. I strach z první návštěvy je zbytečný: tou nejnepříjemnější součástí vyšetření je totiž odběr krve nutné pro určení hladiny pohlavních hormonů.