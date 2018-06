Když jsme jeli k Baltu, všichni se nám smáli, vzpomíná Bernášková

„Začala bych tím, že jsme cáklá rodina; všichni máme rádi jídlo i cestování, které je pro nás vždycky spojené s adrenalinem. Jsme totiž rodina, která na první benzince zapomene kabelku s peněženkou a na druhé babičku,“ říká Jana Bernášková.

Jediné, co na dovolené nikdy neztratila, jsou děti. „Ty jsou zvyklé se nás držet zuby nehty. Ale babička tak trénovaná není. A taky milujeme moře. Jezdíme k němu zásadně mimo sezonu, takže je nám občas zima, ale to nám nevadí. Naposledy jsme vyrazili do Polska k Baltu. Všichni se nám smáli, ale my jsme našli jedno z místních nejkrásnějších míst, město Miedzyzdroje. Malé lázeňské městečko s překrásnými dlouhými plážemi s relaxačními plážovými košíky, ve kterých se zastavil čas. Vaří se tady fantastická středomořská kuchyně za cenu našeho fast foodu,“ vzpomíná.

Také zde mají nejdelší a nejromantičtější dřevěné molo, na kterém by chtěla být požádána o ruku, kdyby nebyla už šest let vdaná.

„V Miedzyzdrojích se k mořskému prostředí připojuje přírodní rezervace, která obklopuje celé město, takže vzduch je čistý jako v Alpách a pláže jsou bílé jako v Karibiku. Moře je studené jako Atlantický oceán a medúz je tam jak ve sci-fi filmu. Ale my divokou romantiku milujeme. A navíc z domu k moři to máme jen pět hodin. Dovolená na babí léto jako dělaná!“ láká herečka.