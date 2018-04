Kalorická strategie šťastného domova

Říká se, že ušetřit lze nejlépe na jídle a na vlastní ženě. Moudrá žena ovšem ví, že platí přesný opak: nesmí především šetřit jídlem na svém muži - anebo to alespoň dělat tak, aby mu jeho žaludek ani smysly nehlásily stav ohrožení.

Čokoládové pokušení

Dobré hospodaření nezačíná u plotny: ještě před tím je totiž třeba projít peklem nákupu.

"Často proklínám okamžik, kdy u nás ve Zličíně otevřeli hypermarket," přiznává Petra Valentová, matka desetiletých dvojčat, která po svém otci zdědila nejen sportovní vlohy, ale také nezvladatelnou vášeň pro sladké. "Oříšková zmrzlina ve velké samoobsluze sice stojí o dvacet korun méně, ale než se otočím, přihodí děti do vozíku nutellu a banánky v čokoládě z reklamní akce a manžel se rozhodne poprvé v životě ochutnat mexické pivo. Přičtu-li k tomu projetý benzin, je efekt jakékoli slevy pryč. Proto nedám dopustit na 'hokynáře' v naší ulici. I když jsou jednotlivé položky na účtu vyšší, výsledek se vyplatí. Zvlášť když se vypravím do obchodu sama, s detailním seznamem, a hlavně - najedená."

Radši maso z talíře než salám z ledničky

Všední večer končívá pro zdravotní sestru Lenku Horskou brzy po zprávách. Budík totiž ráno zvoní už o čtvrté. Jen tak se může z Vrbna pod Ještědem dostat autobusem do Bruntálu, kde pracuje v nemocnici, a ještě stihnout si udělat dobrou snídani se šálkem čaje.

"Raději se obejdeme bez auta a dovolené, než abychom v neděli oželeli vepřový řízek," shrnuje šestadvacetiletá Lenka filozofii, kterou s ní sdílí i manžel a syn, oba Robertové.

Také Milena Randáčková ze šumavského Pohorska tvrdí, že jakmile by zkusila doma zavést vegetariánskou stravu, vypukla by v početné rodině vzpoura. U mužů, kteří se dnes sejdou včetně zeťů a vnuka u stolu i čtyři najednou, dokonce vypozorovala jakýsi masový "absťák". Nedostatek bílkovin totiž strávníky nemilosrdně zahání do nejbližší prodejny uzenin, což považuje za mnohem horší než konzumaci samotného masa. Proto ho z jídelníčku ze zásady nevylučuje.

"Skromnější porci masa úspěšně nastavuji zahuštěnou omáčkou, nádivkou nebo zeleninou," prozrazuje. Dražší maso radí nahradit levnějším - typickým příkladem je vepřová krkovice místo kýty. Je sice, pravda, tučnější, toto zdravotní minus však vyrovnává jedno gastronomické plus: právě tučnější potraviny lépe přijímají aroma koření. Další hity úsporné kuchyně představuje krůtí či mleté maso a generacemi prověřená vydatná polévka. Pokud z talíře slibně vykoukne tu kousek zeleniny nebo knedlíček, tam houba (hříbek nebo jidášovo ucho, které roste i u nás) či kousek masa, nahradí celý oběd.

Ženský trumf: dokonalá organizace

Vichřici v peněžence můžete zamezit především tím, že nikoho z rodiny nenecháte zcela vyhladovět. To je ovšem úkol pro zdatnou hospodyni, která musí kuchyni proměnit ve stále pohostinně tepající srdce domova.

"Míchejte pudinky, mažte chleba sádlem či domácí marmeládou, loupejte jablka a plňte je tvarohem," radí Milena Randáčková. "Jen nikdy nedopusťte, aby se rodina dojídala balíčkem šunky nebo studeným kuřetem, které objevila v ledničce."

Šutovi z Vrbna-Železné měli štěstí. Před dvěma lety se velká voda, která jejich příbuzným vzala celý dům, zastavila v jejich sklepě. Když pak v tomto severomoravském regionu vypukla velká nezaměstnanost, dokázali se jí úspěšně ubránit jak rodiče, tak i obě dospělé děti. Přesto se Anna Šutová nadále drží své dlouhodobé hospodárné strategie. V době, kdy dozrávají švestky, nadělá do zásoby stovky knedlíků. Jakmile může už ve skleníku sklízet rajčata a papriky, pouští se do velkovýroby leča a plněných paprik. Plastové krabičky s jednotlivými dávkami označuje názvem a datem a ukládá je do příslušného oddílu velkého pultového mrazáku. Na něm pak leží seznam, v němž hospodyně a kuchařka v jedné osobě odškrtává jednu položku za druhou tak, jak postupně mizí v hrnci.

Důkladnost paní Šutové se promítá i do každodenního hospodaření.

"Jídelníček si plánuji vždycky na týden dopředu, aby mi pak v kuchyni něco nechybělo. Ušetřím tím i spoustu času," vysvětluje. "V sobotu a neděli zase vařím dvojnásobné porce. Polovina ovšem putuje do mrazáku, jako zásoba na některý z všedních dní. Nemám tudíž téměř žádné zbytky a nejlépe využiju nižší sezonní ceny."

Muž sází na exotiku

Neplýtvat je totéž jako bezbolestně šetřit - tak zní krédo muže, který žije sám. Pětatřicetiletý pražský výtvarník Karel Ponocný je zvyklý na nepravidelné příjmy. Špatné časy mu ale pomáhá překonat jeden osvědčený úsporný recept.

"Kuchařky, podle kterých vařím, jsem rozdělil na tlusté a hubené - a mezi těmi kraluje čínská. Když je nejhůř, dělám chop suey. Tahle specialita vznikla v Americe jako obdoba našeho hospodského čevabčiči a karbanátků. V překladu to znamená 'smíšené špinavé zbytky' a brzy si ho oblíbily orientální restaurace celého světa s výjimkou Číny. Má tisíce podob - nebo vlastně jen jednu: Nakrájej a hoď na pánev všechno, co doma najdeš, brambory, česnek, pórek, ředkvičky, špenát, zelí, jablka... Osmahni na oleji, přidej špetku koření pěti vůní, sojovku a chilli a úplně nakonec předvařenou rýži, nebo ještě lépe nudle z instantní čínské polévky. Simsalabim - zázrak je hotov. Na slavnostní verzi pro návštěvy mívám v zásobě sáček sojového masa, které krájím na co nejdrobnější kousky, aby nechutnalo jako vyždímaná žínka."

Většina mužů však cítí k sojovému masu nedůvěru nebo jím zcela otevřeně opovrhuje coby podřadným šidítkem. V tom případě jim ho můžete podstrčit leda zakuklené do sekané, půl na půl smíchané s pravým mletým masem.

Hladové poučení

Zemňáky a zelé, živobytí celé. Tohle valašské přísloví platí dodnes. Brambory a zelí u nás stále zůstávají nejvděčnějšími surovinami levné kuchyně, navíc výjimečně všestrannými a zdravými. Zvlášť inspirativní je v tomto směru šumavská a krkonošská kuchyně stejně jako recepty z tradičně chudých, neúrodných krajů.

I když budete škudlit na ceně surovin, nikdy nešiďte velikost porcí. Právě na to trpce doplatila francouzská "nová kuchyně", jejíž podstatou byly rafinované kombinace vybraných lahůdek servírovaných v miniaturních porcích. S krátkou hvězdnou kariérou této kulinární senzace se labužníci rozloučili anekdotou: Přijde pán do restaurace a objedná si biftek s hráškem. Když před něj číšník postaví talíř s jednou zelenou kuličkou uprostřed, shání se po mase. To je přece pod tím hráškem, pane, odpoví suše číšník.

Na čem se nevyplácí šetřit

- na velikosti porce: to se raději poohlédněte po menších talířích

- na zlevněné vykrajované zelenině: zárodky hniloby a plísně jsou totiž už v celém plodu

- na zboží s prošlou výrobní lhůtou

- na dostatku nápojů

- na velkoobchodních baleních, která stejně nestačíte spotřebovat včas