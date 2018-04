Štíhlejší Kaley Cuoco: Přestala jsem se v noci přejídat a cvičím jógu

„Nikdy ve své kariéře jsem tak tvrdě nedřela, abych vypadala dobře. Byl to docela boj, než jsem zjistila, že cvičení, co funguje u mých přátel, nemusí nutně fungovat u mě. Líbí se mi, že jsem vyrýsovaná a mám svaly, je to sexy a krásné. Stoprocentně za to vděčím józe,“ prozradila herečka magazínu Shape.

Blondýnka má radši dynamické a silové formy jógy, díky nímž lépe spaluje kalorie a posiluje celé tělo.

Musela však také změnit své stravovací návyky. Herečka přiznala, že po svatbě s tenistou Ryanem Sweetingem si často před spaním dopřála sladkosti, které měla v nočním stolku vedle postele. S tím se rozhodla skoncovat.

„Zbavila jsem se i slazených nápojů, chipsů a cereálií, co jsme měli ve spíži. Měli jsme krabice věcí, které by chtělo jíst jen čtyřleté dítě,“ prohlásila.

Uvědomila si, že co se jídla týče, nemůže držet krok se svým manželem, profesionálním sportovcem. I když se nyní snaží stravovat zdravě, občas zhřeší nějakým drinkem a pizzou. „Měla bych celou dobu špatnou náladu, kdybych nevěděla, že na konci tunelu je světlo,“ řekla.

Hubnutí jí jde zatím pomalu, ale výsledky jsou už znát a chválí ji i manžel. Za tři měsíce shodila téměř tři kila, což je jedna velikost džín. „Jsem ten typ dívky, která si vždycky musí koupit džíny ve třech velikostech, protože nikdy nevím, co moje tělo udělá ze dne na den,“ prohlásila.