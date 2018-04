Kadeřnice udělala z Terezy brunetu. A skvěle!

VŠECHNY ČLÁNKY O TEREZE NAJDETE ZDE

Tereza dorazila do salonu Bomton právě ve chvíli, kdy kadeřnice balila Ivě vlasy do alobalu. "Já chci být taky takhle krásná," zvolala (zatím ještě blonďatá) Terka.

Pak už se jí zmocnila dlouhovlasá kadeřnice Marcela. Podle fotografií Terce předem vybrala barvu.

"Určitě bych tvoje vlasy ztmavila," navrhla. "Rozjasní ti to oči." Terka se trochu zašklebila, a tak Marcela přispěchala s řešením: tmavou barvu proloží světlými pramínky.

"Ano, těch bych prosila co nejvíc," prohlásila Tereza. Je prý zvyklá na blonďaté vlasy a bojí se, aby změna nebyla moc radikální.

Pokud jde o střih, domluvily se dámy na takovém, který se hodí jak do práce, tak na sport. "Dost často si potřebuju vlasy sepnout do culíku," vysvětlila finalistka Proměny. "Při sportu totiž nesnáším, když mi padají do obličeje."

Po změně účesu přišlo na řadu líčení. Terezy se ujala vizážistka Petra. "Nejdřív korektorem zakryjeme kruhy pod očima," začala.

Načež Tereze oznámila, že má trochu zapadlé oči, které je potřeba rozjasnit perleťovými stíny.

"Zapadlé oči a kruhy? Žilo se mi líp, když jsem o tom nevěděla," smála se Terka.

Na rty jí pak Petra nanesla středně světlou rtěnku a lesk - a bylo hotovo. "Jsem strašně spokojená!" zářila Tereza. "Tmavší barvu na vlasy to určitě chtělo."

Podtrženo a sečteno: proměna se povedla, Tereza je teď krásnější než kdy předtím a o nápadníky rozhodně nebude mít nouzi. Otázkou ovšem zůstává, zda o ně projeví zájem.